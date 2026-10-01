للتحقيقات.. حبس المتهمين الثلاثة في واقعة مقتل مسنة وإلقاء جثمانها داخل جوال بترعة المرة في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بسوهاج، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل سيدة مسنة والعثور على جثمانها داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة، ناحية قرية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال، ملقى بمياه ترعة المرة بدائرة مركز المنشأة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وبالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا، وتدعى «سعدية. أ»، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار إصابات واعتداء على الجثمان.

وبتكثيف التحريات، وفحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها، توصلت الأجهزة الأمنية إلى الاشتباه في تورط 3 أشخاص من جيرانها، وهم «أبو القاسم ع»، 43 عامًا، وزوجته، 38 عامًا، ونجلهما، 20 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب الواقعة، حيث أشارت إلى استدراج المجني عليها والاعتداء عليها والاستيلاء على متعلقاتها، قبل وضع جثمانها داخل جوال والتخلص منه بإلقائه في مياه الترعة.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد بمحاضر التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الجريمة ودور كل متهم فيها.