دونجا: منتخب مصر قادر على استعادة الهيبة.. وصلاح يستطيع العطاء حتى سن الـ40

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، لاعب نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وقدم عروضًا قوية خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تبدو في المتناول، مشيرًا إلى أن الفراعنة قادرون على التأهل بسهولة.

وأضاف أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قادر على إعادة الهيبة للفراعنة، واستغلال النتائج التي حققها المنتخب في كأس العالم من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة لمنتخب مصر، حتى مع وصوله إلى سن الأربعين.