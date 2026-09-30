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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للشباب يتصدر تصفيات شمال أفريقيا بعد الفوز على تونس

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
حمزة شعيب

اعتلى منتخب مصر للشباب مواليد 2007 صدارة جدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب تونس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

مصر في صدارة الترتيب

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليحتل المركز الأول، بينما جاء منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الجزائر بفارق ترتيب المباريات، فيما احتلت تونس المركز الرابع برصيد نقطتين، وجاءت ليبيا في المركز الخامس دون نقاط.

وجاء ترتيب التصفيات كالتالي:

  1. مصر – 6 نقاط من مباراتين
  2. المغرب – 4 نقاط من مباراتين
  3. الجزائر – 4 نقاط من 3 مباريات
  4. تونس – نقطتان من 3 مباريات
  5. ليبيا – دون نقاط من مباراتين

تفاصيل فوز منتخب مصر على تونس

افتتح مهند الشامي التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف محمد حمد الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينهي الفراعنة الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب التونسي في تقليص الفارق عن طريق أنيس السعيدي في الدقيقة 66، إلا أن منتخب مصر حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالتصفيات.

مباريات مصر المقبلة

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتان في التصفيات، حيث يواجه المغرب يوم السبت 3 أكتوبر، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في تصفيات شمال أفريقيا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في غانا عام 2027.

منتخب مصر للشباب تونس تصفيات شمال أفريقيا

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