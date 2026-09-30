شوبير: قصة شركة الكرة في الزمالك بدأت تنور.. والمجلس متمسك باستكمال المشروع

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يتمسك باستكمال المشروع، وسط تحركات للتوصل إلى اتفاق مع عدد من المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم بالشركة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته، إن «قصة شركة الكرة بدأت تنوّر»، موضحًا أن الملف يسير نحو الانتهاء، في ظل تمسك مجلس إدارة الزمالك باستكمال الإجراءات الخاصة بالشركة.

وأضاف: «من الواضح أن الموضوع ده هيخلص هيخلص، لأن مجلس الإدارة متمسك بهذا الأمر، وده شيء جميل يُحسب للمجلس»، مؤكدًا أن وجود أخطاء داخل أي منظومة أمر وارد، وأن الزمالك يعمل على تصحيح الأخطاء الموجودة.

وأشار شوبير إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيستعرض خلال الفترة المقبلة آخر التطورات المتعلقة بشركة الكرة، خاصة بعدما بدأ النادي التحرك والتواصل مع عدد من المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم في الشركة.

وربط شوبير بين هذه التحركات وزيارة حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إلى الإمارات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المندوه عقد جلسات مع عدد من المستثمرين هناك، في إطار بحث فرص الاستثمار في شركة الكرة.

وكشف شوبير أن نادي الزمالك كان قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع مستثمر سعودي بشأن الحصول على حصة في شركة الكرة، موضحًا أن الاتفاق كان يتضمن حصول المستثمر على النسبة الأكبر من الأسهم، بواقع 50%، مقابل عرض مالي كبير.

وأوضح أن قيمة العرض المالي جعلت الزمالك يسعى إلى إتمام الاتفاق بشكل سريع، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن النسبة التي يمكن للمستثمر الحصول عليها لا يمكن أن تتجاوز 50% من أسهم الشركة، وفقًا للترتيبات الخاصة بملكية الشركة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي نادي الزمالك إلى استكمال ملف شركة الكرة، وجذب استثمارات جديدة بما يدعم النشاط الكروي ويعزز الموارد المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.