قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولي العهد السعودي يهاجم إسرائيل: ندين هجمات غزة وانتهاكات الأقصى
الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح بعد عرض أهلي بني غازي
خالد الصاوي: خسيت 60 كيلو جرام وعملت عملية تكميم وشيلت المرارة
هل تجب الزكاة على الديون وأموال التجارة؟.. أمين الفتوى يوضح
بتهمة النصب على المواطنين .. حبس دجّال بالإسكندرية لزعمه العلاج الروحاني
أسامة كمال عن حادث طائرة فلاي دبي: روايات متضاربة وتحقيقات تكشف حقيقة ما جرى
كامل الوزير: في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح
هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص
وزير الإعلام الأسبق: الجيش المصري نشأ لحماية النيل ومقدرات الوطن منذ آلاف السنين
الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري
الولايات المتحدة تهنئ الصين بالعيد الوطني
حارس فولهام على رادار بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: قصة شركة الكرة في الزمالك بدأت تنور.. والمجلس متمسك باستكمال المشروع

شوبير
شوبير
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يتمسك باستكمال المشروع، وسط تحركات للتوصل إلى اتفاق مع عدد من المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم بالشركة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته، إن «قصة شركة الكرة بدأت تنوّر»، موضحًا أن الملف يسير نحو الانتهاء، في ظل تمسك مجلس إدارة الزمالك باستكمال الإجراءات الخاصة بالشركة.

وأضاف: «من الواضح أن الموضوع ده هيخلص هيخلص، لأن مجلس الإدارة متمسك بهذا الأمر، وده شيء جميل يُحسب للمجلس»، مؤكدًا أن وجود أخطاء داخل أي منظومة أمر وارد، وأن الزمالك يعمل على تصحيح الأخطاء الموجودة.

وأشار شوبير إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيستعرض خلال الفترة المقبلة آخر التطورات المتعلقة بشركة الكرة، خاصة بعدما بدأ النادي التحرك والتواصل مع عدد من المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم في الشركة.

وربط شوبير بين هذه التحركات وزيارة حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إلى الإمارات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المندوه عقد جلسات مع عدد من المستثمرين هناك، في إطار بحث فرص الاستثمار في شركة الكرة.

وكشف شوبير أن نادي الزمالك كان قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع مستثمر سعودي بشأن الحصول على حصة في شركة الكرة، موضحًا أن الاتفاق كان يتضمن حصول المستثمر على النسبة الأكبر من الأسهم، بواقع 50%، مقابل عرض مالي كبير.

وأوضح أن قيمة العرض المالي جعلت الزمالك يسعى إلى إتمام الاتفاق بشكل سريع، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن النسبة التي يمكن للمستثمر الحصول عليها لا يمكن أن تتجاوز 50% من أسهم الشركة، وفقًا للترتيبات الخاصة بملكية الشركة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي نادي الزمالك إلى استكمال ملف شركة الكرة، وجذب استثمارات جديدة بما يدعم النشاط الكروي ويعزز الموارد المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي أحمد شوبير نادي الزمالك شوبير الزمالك شركة الكرة بنادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

ترشيحاتنا

وزير النقل:

وزير النقل: مصر وفرت 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري

جامعة القاهرة

إنقاذ ضحايا حبة الغلة وجراحات روبوتية مجانية.. أبرز رسائل ختام مؤتمر «طوارئ قصر العيني»

"البحوث الفلكية"

"البحوث الفلكية" يشارك بعد غد في فعالية عربية موحدة لرصد كوكب "زحل"

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد