الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن مصير بطولة كأس السوبر المصري، في ظل وجود عروض خارجية لاستضافة البطولة خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن الاتحادين الكويتي والعراقي تقدما بطلب لاستضافة منافسات كأس السوبر المصري خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل.

استضافة السوبر المصري

وأوضح أن الاتحادين الكويتي والعراقي أبديا رغبة في استضافة بطولة السوبر المصري، إلا أن المقابل المالي المعروض حتى الآن لا يتوافق مع المطالب المالية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: «من الممكن أن يقام السوبر المصري في القاهرة مع تأجيله إلى فبراير 2027».

وأتم: «من الممكن إقامة السوبر المصري من مباراة واحدة بين الزمالك وبيراميدز».