هل يقام السوبر المصري في الإمارات؟.. تفاصيل جديدة بشأن موعد البطولة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، آخر تطورات موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري، مؤكدة أن المفاوضات بشأن إقامة البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، إن الجماهير ترغب في معرفة موعد بطولة السوبر المصري وما إذا كان قد تم تحديده بشكل نهائي، موضحة أن إقامة البطولة في الإمارات لم تُحسم حتى الآن.

وأضافت: «حتى الآن مفيش اتفاق بشكل نهائي على إقامة بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات، ولسه فيه مفاوضات شغالة على القصة دي، ولسه ما تحددش الجهة اللي هتستضيف البطولة هناك».

وأوضحت أن الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر ليست محجوزة بشكل نهائي لإقامة بطولة السوبر المصري كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن لجنة المسابقات وضعت هذه الفترة ضمن الأجندة مع وجود مرونة في جدول مباريات الدوري.

وتابعت أن لجنة المسابقات قامت بحجز الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر، إلى جانب وضع مواعيد أخرى في الأجندة، بما يسمح بإجراء تعديل أو تحويل بين الفترات وفقًا للموعد النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه لإقامة بطولة السوبر المصري.

وأشارت ريهام حمدي إلى أنه في حال عدم إقامة السوبر المصري خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر، يمكن استغلال هذه الفترة لإقامة مباريات من بطولة الدوري، على أن يتم نقل مباريات الدوري إلى الموعد الذي سيتم تخصيصه لاحقًا للسوبر.

وأكدت أن هذه المرونة تأتي ضمن خطة لجنة المسابقات لبناء أجندة كاملة للموسم، مع وضع سيناريوهات بديلة تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تطرأ على جدول المسابقات.

كما أوضحت أن الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر قد تتضمن أيضًا وقتًا مخصصًا لمنتخب مصر، خاصة أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يطلب عادة الحصول على يومين أو ثلاثة أيام قبل فترات التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين.

وشددت ريهام حمدي على أن الصورة النهائية بشأن موعد ومكان إقامة السوبر المصري لم تُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات، بينما تواصل لجنة المسابقات إعداد جدول مرن يسمح بالتعامل مع الموعد النهائي للبطولة دون التأثير بشكل كبير على منافسات الدوري.