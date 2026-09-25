الإتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا بسبب الصين



أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي دعا لندن إلى رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية تحت تهديد بفرض حواجز تجارية على بريطانيا.

جدير بالذكر أن الصينيون سجلوا رقماً قياسياً بنحو 12% من السيارات المباعة في أوروبا، وسيارة من كل 4 هجينة أصبحت صينية اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ أعربت الصين عن معارضتها لتهديدات أوروبية بفرض رسوم جمركية بمعدلات أعلى حال عدم الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية ردا على دعوة وجهها الاتحاد الأوروبي للحكومة الصينية في شأن تقييد إمدادات السيارات الهجينة للسوق الأوروبية بحيث لا تتجاوز 15 في المئة.

وقال البيان الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الخطوة الأوروبية «تنتهك بشدة» قواعد منظمة التجارة العالمية كما «تخالف» قانون اقتصاد السوق و«مبدأ المنافسة العادلة».

وأكد ضرورة ضمان تحقيق توازن المصالح عند إيجاد أي حل للقضايا الخلافية بين الجانبين لافتا إلى أن الحلول ينبغي أن تتماشى مع القوانين المحلية وتراعي مصالح القطاعات الصناعية لدى الطرفين.