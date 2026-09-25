حكم قراءة القرآن بسرعة أو أثناء الاستلقاء وعلى جنابة.. دار الإفتاء توضح

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن الكريم بسرعة جائزة شرعًا، ما دام القارئ يحافظ على نطق الحروف بصورة صحيحة ولا يؤدي الإسراع إلى الإخلال بالمعاني أو أحكام التلاوة.

وأشار إلى أن القراءة السريعة تُعرف في علم التجويد باسم «الحدر»، وهي إحدى مراتب قراءة القرآن، إلى جانب التحقيق والتدوير، مؤكدًا أهمية أن تصاحب التلاوة حالة من التدبر وعدم الاقتصار على القراءة بصورة مجردة.

حكم قراءة القرآن على جنابة

وفيما يتعلق بقراءة القرآن على جنابة، أوضحت دار الإفتاء أن من آداب تلاوة القرآن أن يكون المسلم على طهارة، وأن يختار مكانًا نظيفًا، ويتجه إلى القبلة، مع الالتزام بالخشوع وأحكام التلاوة.

وأشارت إلى وجود تفصيل فقهي في المسألة بحسب حال القارئ ونوع الحدث، موضحة أن قراءة بعض الآيات بقصد الذكر أو الدعاء أو الرقية الشرعية لها حكم مختلف عن تلاوة القرآن بقصد التعبد.

أما في حالة الحدث الأصغر، فيجوز للمسلم قراءة القرآن، مستندين في ذلك إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يذكر الله على كل أحيانه».



هل يجوز قراءة القرآن أثناء الاستلقاء على الفراش؟

وعن حكم قراءة القرآن أثناء الاستلقاء على الفراش، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذلك جائز شرعًا، مبينًا أن المسلم يجوز له ذكر الله وقراءة القرآن في أوضاع مختلفة، سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مستلقيًا.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]، مشيرًا إلى أن الآية تدل على مشروعية ذكر الله في مختلف الأحوال.

وأضاف شلبي أن الأفضل والمستحب عند قراءة القرآن أن يكون المسلم على وضوء، مع مراعاة آداب التلاوة والخشوع، موضحًا أن هيئة الجلوس أو الاستلقاء في حد ذاتها لا تمنع قراءة القرآن.



هل يجوز الجهر بالقراءة عند أداء السنن والنوافل ؟

أوضح أمين الفتوى أنه لم يرد نص يقرر مشروعية الجهر فيها على نحو ما هو مقرر في بعض الصلوات المفروضة، لكنه أكد أن المصلي إذا جهر بالقراءة أثناء صلاة السنة أو النافلة فلا يكون بذلك قد ارتكب أمرًا محرمًا.

وبذلك لا تقتصر صحة صلاة النوافل على القراءة السرية، وإنما لا يعد الجهر فيها محرمًا وفق ما أوضحته دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال.