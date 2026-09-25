1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

تواصل مكاتب البريد صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه للمستحقين، بالتزامن مع تأكيد وزارة العمل ضرورة سرعة التوجه إلى منافذ الصرف قبل انتهاء الموعد المحدد. وحددت الوزارة يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لانتهاء عملية الصرف، وفق مواعيد العمل الرسمية، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

وبحسب البيانات المعلنة، يستفيد من المنحة 249 ألفًا و327 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 373.99 مليون جنيه، بعد اعتماد المبلغ من وزير العمل.



منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي

أكدت وزارة العمل استمرار صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وهو الموعد الأخير المحدد لصرف المنحة.

وبدأت عملية صرف المنحة يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، على أن تستمر حتى نهاية سبتمبر، وفق مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتنصح الوزارة المستحقين بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والتوجه إلى منافذ الصرف خلال الفترة المحددة لتجنب الزحام أو أي مشكلات قد تنتج عن تأجيل الصرف.

وتأتي هذه المنحة ضمن برامج الرعاية التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم لهذه الفئة.

قيمة منحة المولد النبوي وعدد المستفيدين

اعتمد وزير العمل مبلغًا قدره 373.99 مليون جنيه لصرف المنحة، ليستفيد منها إجمالي 249 ألفًا و327 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل.

وتبلغ قيمة المنحة المستحقة لكل عامل 1500 جنيه، وتُصرف للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الضوابط المحددة للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية.

وتأتي منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية، تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة والتخفيف من أعبائها، تقديرًا لدورها في مختلف مواقع العمل والإنتاج.



منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل العمال المسجلون ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح دورية سنويًا، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية المخصصة لمساندة العمالة غير المنتظمة.

وتشمل المنح السنوية:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وتندرج منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة ضمن هذه الحزمة من المنح الدورية التي توفر دعمًا ماليًا في مناسبات مختلفة على مدار العام، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والمساعدات والتعويضات التي تقدمها الوزارة وفق الضوابط المنظمة.

هل يمكن التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة؟

أكدت وزارة العمل أن التسجيل في برامج دعم العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال روابط إلكترونية عشوائية أو صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن إدراج العمالة غير المنتظمة يتم من خلال عمليات الحصر الميداني التي تنفذها مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث تُجمع بيانات العمال وتُدرج في قاعدة البيانات الرسمية التابعة للوزارة.

وبعد تسجيل البيانات، تخضع المعلومات للمراجعة والتحقق للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق، وبالتالي فإن الدخول إلى رابط مجهول أو إدخال البيانات الشخصية في صفحة غير رسمية لا يمثل وسيلة معتمدة للحصول على المنحة.

وحذرت الوزارة المواطنين من الصفحات الوهمية التي تدعي فتح باب التسجيل للحصول على الدعم أو تطلب بيانات شخصية، مطالبة بالتعامل فقط مع البيانات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظًا على البيانات الشخصية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل عددًا من الضوابط التي ينبغي توافرها للاستفادة من برامج الدعم المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.

ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.

أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.

أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

ألا يزيد عمره على 60 عامًا.



منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

وتهدف هذه الضوابط إلى تحديد الفئات التي تنطبق عليها طبيعة العمالة غير المنتظمة، مع مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من استحقاق الدعم.

وتواصل مديريات العمل عمليات الحصر والتسجيل وتحديث البيانات، بما يساعد على تحسين دقة قاعدة البيانات الرسمية وتوجيه برامج الرعاية إلى المستحقين.

كيفية الاستعلام عن المنحة بالرقم القومي

أتاحت وزارة العمل خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يسمح للمواطن بمعرفة موقفه من الاستحقاق دون الحاجة، في جميع الحالات، إلى التوجه إلى مديريات العمل.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل. https://www.labour.gov.eg/ اختيار «خدمات المواطنين». الضغط على خدمة «العمالة غير المنتظمة». إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة. الضغط على «الاستعلام». مراجعة النتيجة التي تظهر بشأن موقف المواطن وحالة الاستحقاق.

وتساعد الخدمة الإلكترونية في متابعة البيانات المرتبطة بالاستحقاق، مع ضرورة الاعتماد على الموقع الرسمي للوزارة وعدم إدخال الرقم القومي أو أي بيانات شخصية في روابط مجهولة.

أماكن صرف منحة المولد النبوي

أكدت وزارة العمل أن صرف المنحة يتم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، وفق مواعيد العمل الرسمية، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتستهدف عملية الصرف العمالة غير المنتظمة المدرجة في قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، والتي تم اعتماد استحقاقها للمنحة.

وتشير المعلومات الواردة إلى توفير وسائل أخرى للصرف ضمن برامج الدعم، من بينها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بهدف تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم.



منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

تحذير مهم من الروابط الوهمية للمنحة

مع استمرار صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة، تشدد وزارة العمل على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات أو المنشورات التي تزعم فتح التسجيل عبر روابط غير رسمية.

وتواصل الوزارة في الوقت نفسه جهود حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قاعدة البيانات، بما يضمن وصول برامج الرعاية الاجتماعية والصحية إلى الفئات المستحقة.

وبذلك يظل 30 سبتمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة، وفق ما أعلنته وزارة العمل، مع ضرورة توجه المستحقين إلى منافذ الصرف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية في هذا التاريخ.