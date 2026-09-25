إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

خطفت إطلالة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة عصرية تجمع بين البساطة واللمسات الجريئة، إذ ظهرت في الصورة بستايل شبابي لافت يعكس حضورها المميز في عالم الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وإذا كانت الصورة لهيفاء وهبي كما ذكرتِ، فقد اختارت لوك كاجوال أنيق يعتمد بشكل أساسي على اللون الأسود مع بنطلون جينز بقصة واسعة، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات التي أضافت لمسة فاخرة إلى الإطلالة.

اعتمدت هيفاء وهبي على توب أسود بدون أكمام بتصميم بسيط، ونسقته مع بنطلون جينز أزرق عالي الخصر يتميز بقصة واسعة وأزرار أمامية متتالية، ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا وجذابًا.

وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة باللون الأحمر الداكن، جاءت بحزام سلسلة ذهبي، لتضيف لمسة من التباين اللوني إلى التنسيق الأسود والأزرق.

إكسسورات وتسريحة شعر هيفاء وهبي

أما في الإكسسوارات، فظهرت بـنظارة شمسية سوداء بتصميم مستوحى من ستايل عيون القطة، إلى جانب أقراط ذهبية وقلادة رقيقة، بينما اختارت تسريحة شعر طويلة باللون الأسود مع خصلات منسدلة حول الوجه.

هيفاء وهبي

ولم تبتعد إطلالة هيفاء عن أسلوبها المعروف في الجمع بين الأناقة والبساطة واللمسات الجريئة، مع الاعتماد على قطع أساسية يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة.

إطلالة كاجوال بلمسات أنيقة

تميزت الإطلالة بالتوازن بين الطابع اليومي العملي والتفاصيل الفاخرة؛ فبنطلون الجينز والتوب الأسود قدما مظهرًا كاجوال، بينما أضافت الحقيبة والإكسسوارات والنظارة لمسات أكثر أناقة وجاذبية.