قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر عيار 24 الآن بعد قرار الفائدة
الصيغ النادرة للصلاة على النبي وفائدة كل منها.. يكشفها علي جمعة
إيران تتقدم بمقترح لاستئناف المفاوضات مع أمريكا وفتح مضيق هرمز
بعد خطاب واجه احتجاجات وانسحاب وفود.. نتنياهو وزوجته يغادران نيويورك سريعا إلى إسرائيل
تحركات داخل الزمالك بشأن شركة الكرة.. وتحفظات على بعض الأسماء
وزير خارجية تركيا يدافع عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك: ليست نمرا من ورق
اجتماع عاجل لرؤساء الأركان.. وزراء خارجية اتفاق مكة يدينون الاعتداء على المنشآت السعودية
أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة
سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب
الدفاع المدني السعودي يفعل الإنذار المبكر في جازان
ترامب: نؤكد اليوم على العلاقات الوثيقة بين الصين والولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد خطاب واجه احتجاجات وانسحاب وفود.. نتنياهو وزوجته يغادران نيويورك سريعا إلى إسرائيل

نتنياهو و زوجته سارة - صورة أرشيفية
نتنياهو و زوجته سارة - صورة أرشيفية
فرناس حفظي

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة الولايات المتحدة، فجر اليوم، عائدين إلى إسرائيل، عقب زيارة قصيرة إلى نيويورك شارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى كلمة أمامها.

وغادر نتنياهو وزوجته برفقة الوفد المرافق لهما، في ختام زيارة شهدت احتجاجات واسعة في نيويورك على خلفية مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة وإلقائه خطابه أمام الأمم المتحدة.

وكانت المدينة قد شهدت مظاهرات شارك فيها مئات المحتجين، بالتزامن مع وصول نتنياهو، فيما اعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين، بينهم شخصيات عامة وممثلتان أمريكيتان.

كما شهدت قاعة الجمعية العامة احتجاجات ومغادرة عدد من الوفود خلال خطاب نتنياهو، في مشهد لافت تزامن مع إلقائه كلمته.

وتأتي عودة نتنياهو إلى إسرائيل بعد ساعات من خطابه، الذي تناول خلاله الحرب في غزة والملف الإيراني وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إسرائيل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين.. انكماش السوق يهدد مبيعات 2026

نيسان بيكسو

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

بالصور

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

علامة مبكرة في العين قد تكشف التصلب المتعدد.. احذر رؤية الومضات وتشوش النظر

الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد