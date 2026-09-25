بعد خطاب واجه احتجاجات وانسحاب وفود.. نتنياهو وزوجته يغادران نيويورك سريعا إلى إسرائيل

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة الولايات المتحدة، فجر اليوم، عائدين إلى إسرائيل، عقب زيارة قصيرة إلى نيويورك شارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى كلمة أمامها.

وغادر نتنياهو وزوجته برفقة الوفد المرافق لهما، في ختام زيارة شهدت احتجاجات واسعة في نيويورك على خلفية مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة وإلقائه خطابه أمام الأمم المتحدة.

وكانت المدينة قد شهدت مظاهرات شارك فيها مئات المحتجين، بالتزامن مع وصول نتنياهو، فيما اعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين، بينهم شخصيات عامة وممثلتان أمريكيتان.

كما شهدت قاعة الجمعية العامة احتجاجات ومغادرة عدد من الوفود خلال خطاب نتنياهو، في مشهد لافت تزامن مع إلقائه كلمته.

وتأتي عودة نتنياهو إلى إسرائيل بعد ساعات من خطابه، الذي تناول خلاله الحرب في غزة والملف الإيراني وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية.