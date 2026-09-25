تحدث في قاعة مهجورة.. صحيفة إسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألقى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام قاعة شهدت مغادرة أعداد كبيرة من ممثلي الدول، معتبرةً أن نتنياهو «تحدث إلى قاعة خاوية وإلى عالم لم يعد قادرًا على الاستماع إليه».

وأضافت الصحيفة، في تعليق للكاتب إيتامار إيشنر، أن خطاب نتنياهو اتسم باللهجة الحادة والعدائية، وتضمن هجوما وانتقادات لقادة دول غربية وإيران وقطر وحزب الله وحماس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه افتقر، بحسب الصحيفة، إلى الحديث عن السلام أو تقديم رؤية سياسية للمستقبل.

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الخطاب ركز على مفردات مثل «النصر» و«يريدون تدميرنا» و«ليس لدينا خيار آخر»، معتبرة أن نتنياهو قدم خطابًا «منمقا وخاليا من الرؤية».

ولفتت الصحيفة إلى أن ممثلي نحو 70 دولة لم يحضروا الخطاب، مع الإشارة إلى أن بعضهم لم يكن حاضرًا في القاعة من الأساس، فيما غادر آخرون أثناء صعود نتنياهو إلى المنصة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو حاول خلال خطابه تقديم نفسه مدافعا عن إسرائيل أمام العالم، واستخدم أدوات رمزية، من بينها جهاز «ستارلينك» الذي قدمه بوصفه «هدية» للوفد الإيراني، إلى جانب جهاز النداء الذي استخدمه للحديث عن العملية الإسرائيلية ضد حزب الله.