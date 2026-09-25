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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
آية التيجي

مع بداية العام الدراسي، يصبح اللانش بوكس المدرسي من التفاصيل المهمة التي يجب أن تحرص عليها كل أم، إذ لا يقتصر دوره على توفير وجبة للطفل خلال اليوم الدراسي، وإنما يمكن أن يؤثر اختيار مكوناته في جودة تغذيته ومستوى نشاطه وتركيزه.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن اختيار الأطعمة التي توضع داخل اللانش بوكس يجب أن يتم بعناية، مع تقليل الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والملح، والابتعاد عن الأطعمة التي قد تتعرض للتلف خلال ساعات الدراسة، ومن أبرزها:

ـ المخبوزات الجاهزة والحلويات:
تأتي المخبوزات الجاهزة والحلويات، مثل الكرواسون والباتيه والشوكولاتة، ضمن الأطعمة التي يفضل عدم الاعتماد عليها بشكل متكرر في اللانش بوكس، خاصة أنها قد تكون مرتفعة في السكريات والدهون والسعرات الحرارية.

وقد تمنح هذه الأطعمة الطفل طاقة سريعة، لكنها لا توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للنمو والنشاط، كما أن الإفراط فيها قد يساهم في زيادة الوزن.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

ـ المقرمشات والشيبس:
يعد الشيبس والمقرمشات من أكثر الاختيارات الشائعة لدى الأطفال، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون، مع انخفاض قيمتها الغذائية مقارنة بالفواكه والخضروات والمكسرات.

كما أن تناول الأطعمة شديدة الملوحة قد يزيد الشعور بالعطش خلال اليوم الدراسي.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

ـ المشروبات الغازية والعصائر المحلاة:
من الأخطاء الشائعة وضع المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة في اللانش بوكس، لاحتوائها على كميات مرتفعة من السكريات المضافة.
ويفضل استبدالها بالماء، إلى جانب تقديم الفواكه الكاملة بدلًا من الاعتماد على العصائر المحلاة، للحصول على خيارات غذائية أفضل خلال ساعات الدراسة.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

ـ اللحوم المصنعة:
ويفضل أيضًا عدم الاعتماد بشكل متكرر على اللحوم المصنعة، مثل اللانشون والبرجر الجاهز، إذ قد تحتوي بعض منتجاتها على كميات مرتفعة من الصوديوم والدهون والمواد المضافة.
لذلك يمكن استبدالها بمصادر بروتين أبسط، مثل البيض المسلوق أو الجبن، وفقًا لاحتياجات الطفل ونظامه الغذائي.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

ـ الأطعمة سريعة التلف:
ومن أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها عند تجهيز لانش بوكس الأطفال اختيار الأطعمة التي تتحمل البقاء خارج الثلاجة، خاصة في الأجواء الحارة.

فبعض الأطعمة، خصوصًا الأطعمة الرطبة أو القابلة للتلف، قد تصبح غير آمنة إذا ظلت لساعات طويلة في درجات حرارة غير مناسبة، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

بدائل صحية للانش بوكس المدرسي

وبدلًا من الأطعمة المصنعة والحلويات والمقرمشات، يمكن تجهيز لانش بوكس متنوع يحتوي على مجموعة من الخيارات الغذائية المفيدة، ومنها:
ـ الفواكه الطازجة مثل التفاح والموز والبرتقال.
ـ الخضروات المقرمشة مثل الجزر والخيار.
ـ المكسرات غير المملحة، مع مراعاة عدم تقديمها للأطفال الذين يعانون من حساسية منها.
ـ ساندويتشات مصنوعة من الخبز الأسمر.
ـ الجبن الطبيعي.
ـ البيض المسلوق.
ـ الماء كمشروب أساسي خلال اليوم الدراسي.

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

كيف تختارين لانش بوكس صحي لطفلك؟

ويفضل أن يجمع اللانش بوكس بين مصدر للبروتين، وكربوهيدرات مناسبة، وفاكهة أو خضروات، مع مراعاة تنويع الأصناف حتى لا يشعر الطفل بالملل من الوجبة نفسها يوميًا.

كما يجب الانتباه إلى طريقة حفظ الطعام ودرجة الحرارة المناسبة، خاصة بالنسبة للأطعمة التي تحتاج إلى تبريد، وعدم تركها لساعات طويلة في حقيبة المدرسة دون وسائل حفظ مناسبة.

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أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

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