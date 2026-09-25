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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
صبري طلبه

أعادت رينو اسم 8 جورديني إلى الواجهة من خلال نموذج اختباري جديد يستلهم إحدى أشهر سياراتها الرياضية خلال ستينيات القرن الماضي، بمظهر حديث وقدرات مختلفة.

ويحمل النموذج اسم Renault 8 Gordini Concept، حيث يقدم تصورًا معاصرًا لسيارة رياضية صغيرة تعتمد على منظومة دفع كهربائية ومحرك مثبت في الخلف، مع الاحتفاظ بعدد من السمات التي ميزت السيارة الأصلية.

تصميم رينو 8 جورديني

ابتعدت رينو في النموذج الجديد عن هيئة السيدان التي عُرفت بها 8 جورديني التاريخية، واختارت تصميمًا منخفضًا لسيارة كوبيه رياضية بمقعدين.

رينو 8 جورديني

ويبلغ طول النموذج 4.12 متر، بينما يصل عرضه إلى 1.88 متر، في حين يبلغ ارتفاعه 1.27 متر، بينما تستند السيارة إلى عجلات بقياس 19 بوصة في المحور الأمامي، مقابل 20 بوصة في الخلف.

رينو 8 جورديني

ظهرت صلة السيارة القديمة في مجموعة من التفاصيل الخارجية، فقد استعادت رينو شكل غطاء المحرك ذي الخطوط المستوحاة من حرف V، إلى جانب الأقواس المربعة للعجلات والمرايا ذات الطابع المستوحى من سيارات السباقات، كما تضم الواجهة 6 وحدات إضاءة دائرية.

رينو 8 جورديني

محرك رينو 8 جورديني

تحتفظ رينو في 8 جورديني الجديدة بفكرة المحرك الخلفي التي ارتبطت بالطراز التاريخي، لكن المحرك أصبح كهربائيًا بالكامل، ويولد المحرك المثبت على المحور الخلفي قوة تصل إلى 270 حصانًا، بينما لم رينو عن المعلومات الرسمية المتاحة عن أرقام التسارع أو مدى القيادة الكهربائي للنموذج.

رينو 8 جورديني

قصة سيارة رينو 8 جورديني

يرتبط اسم 8 جورديني بتاريخ رينو الرياضي منذ عام 1964، عندما ظهرت النسخة الرياضية الأولى بمحرك بلغت قوته 95 حصانًا، إلى جانب تعديلات شملت مكونات الحركة والفرامل، وبعد ذلك بعامين، حصلت السيارة على محرك سعة 1.3 لتر بقوة 110 أحصنة وناقل حركة من خمس سرعات.

رينو 8 جورديني

واستمر إنتاج رينو 8 جورديني حتى عام 1970، وخلال هذه الفترة ارتبطت السيارة بالمنافسات الرياضية والراليات، وأصبحت واحدة من النماذج التي ساعدت في ترسيخ اسم جورديني ضمن تاريخ رينو في السيارات ذات الطابع الرياضي.

رينو 8 جورديني Renault 8 Gordini Renault 8 Gordini Concept رينو 8 جورديني سيارة رينو 8 جورديني

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رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني

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