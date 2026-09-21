قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
«نفق نتنياهو السري».. ممر تحت الأرض من منزله إلى الكنيس في عيد الغفران
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل
رئيس الوزراء القطري منتقدا إسرائيل: تتنصل من التزاماتها في غزة.. ويدعو لإطار أمني مع إيران
التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
"رخصة القتل" تفجر الشارع الفرنسي.. 50 ألف متظاهر واشتباكات مع الشرطة في عدة مدن
وزير السياحة: نمو الحركة الوافدة لمصر بنسبة 4% منذ بداية العام وحتى سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي Q2 2026.. سيارة رياضية بقوة تصل لـ 190 حصان

أودي Q2 2026
أودي Q2 2026
صبري طلبه

تعزز العلامة الألمانية أودي من تواجدها عالميًا بعد تقديم Q2 موديل 2026 الرياضية، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب منظومة ميكانيكية تعتمد على محرك بنزين تيربو، مع نظام دفع كلي للعجلات.

محرك تيربو وسرعة قصوى 231 كم/س

تعتمد أودي Q2 2026 في نسخة 40 TFSI quattro S tronic على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 190 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 320 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD.

 أودي Q2 2026

تسارع السيارة ومعدل استهلاك الوقود 

وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 231 كم/س، وعلى جانب استهلاك الوقود، تسجل السيارة معدلًا يبلغ 14.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

 أودي Q2 2026

أبعاد السيارة أودي Q2 

تنتمي Q2 إلى فئة سيارات SUV تحت المدمجة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,216 مم، مقابل عرض يصل إلى 1,802 مم وارتفاع يبلغ 1,549 مم، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,593 مم، بينما يتراوح وزنها من دون ركاب بين 1,255 و1,460 كجم، 

 أودي Q2 2026

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 405 لترات، بينما تأتي أودي Q2 بمجموعة من التجهيزات الخارجية التي تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما تحصل السيارة على جنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، ومرايا خارجية مزودة بمؤشرات انعطاف، وفتحة سقف كهربائية.

أودي أودي Q2 أودي Q2 2026 مواصفات أودي Q2 2026 سيارة أودي Q2 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

الزراعة تدعم منظومة التقاوي

الزراعة تتحرك ميدانيا لدعم منظومة التقاوي.. حصاد الأرز ومتابعة البرامج البحثية بالجميزة

مؤتمر "MedGU-26"

البحوث الفلكية يستضيف مؤتمر "MedGU-26" الدولي لعلوم الأرض والبيئة

طلعت مصطفى

أكثر من 30 جنسية في ضيافة مدينتي.. انطلاق جولة التطوير الآسيوية للجولف غدا

بالصور

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد