أودي Q2 2026.. سيارة رياضية بقوة تصل لـ 190 حصان

تعزز العلامة الألمانية أودي من تواجدها عالميًا بعد تقديم Q2 موديل 2026 الرياضية، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب منظومة ميكانيكية تعتمد على محرك بنزين تيربو، مع نظام دفع كلي للعجلات.

محرك تيربو وسرعة قصوى 231 كم/س

تعتمد أودي Q2 2026 في نسخة 40 TFSI quattro S tronic على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 190 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 320 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD.

أودي Q2 2026

تسارع السيارة ومعدل استهلاك الوقود

وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 231 كم/س، وعلى جانب استهلاك الوقود، تسجل السيارة معدلًا يبلغ 14.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

أودي Q2 2026

أبعاد السيارة أودي Q2

تنتمي Q2 إلى فئة سيارات SUV تحت المدمجة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,216 مم، مقابل عرض يصل إلى 1,802 مم وارتفاع يبلغ 1,549 مم، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,593 مم، بينما يتراوح وزنها من دون ركاب بين 1,255 و1,460 كجم،

أودي Q2 2026

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 405 لترات، بينما تأتي أودي Q2 بمجموعة من التجهيزات الخارجية التي تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما تحصل السيارة على جنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، ومرايا خارجية مزودة بمؤشرات انعطاف، وفتحة سقف كهربائية.