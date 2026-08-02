أودي Q9 موديل 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q9 موديل 2027 ، وتنتمي Q9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي ام دبليو X7، ومرسيدس GLSk .

أودي Q9 موديل 2027

أبعاد أودي Q9 موديل 2027

تأتى سيارة أودي Q9 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5310 مم، وعرض 2210 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3140 مم .

مواصفات أودي Q9 موديل 2027

أودي Q9 موديل 2027

زودت سيارة أودي Q9 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي ضخم بتصميم جديد مع قضبان رأسية وإطار أسود عريض، وبها مصابيح OLED رقمية منحنية تتبع خطوط الهيكل ثلاثية الأبعاد، وبها مقعدين منفصلين فاخرين في الصف الثاني، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وبها شاشة وسطية ضخمة مقاس 14.5 بوصه، وبها شاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي مقاس 12.3 بوصه وتتيح له تشغيل التطبيقات ومتابعة المحتوى والتحكم ببعض وظائف السيارة دون الحاجة إلى استخدام الشاشة الرئيسية.

أودي Q9 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة أودي Q9 موديل 2027 ، نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen بقوة 1,360 واط مكون من 22 سماعة، وبها وحدات اهتزاز مدمجة داخل المقاعد تتفاعل مع الموسيقى، وبها نظام متقدم لمراقبة السائق، إذ يستطيع اكتشاف فقدان استجابته أثناء القيادة، ليقوم تلقائياً بتخفيف السرعة، وتوجيه السيارة عند توفر الظروف المناسبة، ثم إيقافها وإجراء اتصال طوارئ.

محرك أودي Q9 موديل 2027

تستمد سيارة أودي Q9 موديل 2027 قوتها من 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وبها قوة 295 حصان، بجانب نظام هجين خفيف وشاحن توربيني كهربائي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع كلي.

أودي Q9 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة أودي Q9 موديل 2027 محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، وتنتج قوة 429 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .



أودي Q9 موديل 2027

وبها محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 591 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .