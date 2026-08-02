قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع جثمان والدة محمد شبانة إلى مثواها الأخير من الشيخ زايد | شاهد
الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق
شوقى غريب لـ صدى البلد: متابعين مزدوجي الجنسية ومفيش تأجيل بالدوري وطلبات العميد أوامر
الرئيس السيسي يتابع تطوير 4 موانئ استراتيجية ويوجه بسرعة التنفيذ
5 مرشحين وملفات تنتظر الحسم.. من يفوز برئاسة اتحاد الكرة السعودي؟
إنجاز جديد لفريق إيناكتس الإسماعيلية بجامعة قناة السويس في المسابقة الوطنية Enactus National Competition
بحفل كبير.. وائل كفوري يُحيّي الجيش اللبناني ببدلته العسكريّة
مصرع 5 أشخاص وفقدان 41 إثر اندلاع حريق في عبّارة بإندونيسيا
رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لوثيقة “معاشك بكرة بالدولار”
خبير في شؤون الطاقة: حرب إيران منحت شركات النفط الأمريكية مكاسب تاريخية
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
شائعة على مواقع التواصل تشعل أزمة سبتة.. كيف تحولت رسالة متداولة إلى موجة هجرة غير مسبوقة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي Q9 موديل 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد

أودي Q9 موديل 2027
أودي Q9 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q9 موديل 2027 ، وتنتمي Q9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي ام دبليو X7، ومرسيدس GLSk .

أودي Q9 موديل 2027

أبعاد أودي Q9 موديل 2027

تأتى سيارة أودي Q9 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5310 مم، وعرض 2210 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3140 مم .

مواصفات أودي Q9 موديل 2027

أودي Q9 موديل 2027

زودت سيارة أودي Q9 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي ضخم بتصميم جديد مع قضبان رأسية وإطار أسود عريض، وبها مصابيح OLED رقمية منحنية تتبع خطوط الهيكل ثلاثية الأبعاد، وبها مقعدين منفصلين فاخرين في الصف الثاني، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وبها شاشة وسطية ضخمة مقاس 14.5 بوصه، وبها شاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي مقاس 12.3 بوصه وتتيح له تشغيل التطبيقات ومتابعة المحتوى والتحكم ببعض وظائف السيارة دون الحاجة إلى استخدام الشاشة الرئيسية.

أودي Q9 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة أودي Q9 موديل 2027 ، نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen بقوة 1,360 واط مكون من 22 سماعة، وبها وحدات اهتزاز مدمجة داخل المقاعد تتفاعل مع الموسيقى، وبها نظام متقدم لمراقبة السائق، إذ يستطيع اكتشاف فقدان استجابته أثناء القيادة، ليقوم تلقائياً بتخفيف السرعة، وتوجيه السيارة عند توفر الظروف المناسبة، ثم إيقافها وإجراء اتصال طوارئ.

محرك أودي Q9 موديل 2027

تستمد سيارة أودي Q9 موديل 2027 قوتها من 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وبها قوة 295 حصان، بجانب نظام هجين خفيف وشاحن توربيني كهربائي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع كلي.

أودي Q9 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة أودي Q9 موديل 2027 محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، وتنتج قوة 429 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
 

أودي Q9 موديل 2027

وبها محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 591 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

Q9 موديل 2027 مرسيدس GLSk بي ام دبليو X7 أبعاد أودي Q9 مواصفات أودي Q9 موديل 2027 محرك أودي Q9 أودي Q9 بي ام دبليو X7 أودي Q9 موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

زفاف سارة أبو الوفا

شبكة بـ 10 ملايين جنيه.. تفاصيل مثيرة للجدل بزفاف سارة أبو الوفا

المعدة

طرق طبيعية فعالة لعلاج عسر الهضم ومشاكل المعدة

السرطان

تحذير.. مادة نستخدمها يوميا تسبب السرطان وتعيده للمتعافين

بالصور

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد