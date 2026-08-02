مرسيدس 190 Evo II تعود من التسعينات.. تعديل مميز للأيقونة الألمانية

أعادت شركة فيسبيرا أوتوموبيلي الإيطالية واحدة من أشهر السيارات في حقبة التسعينات إلى الواجهة من جديد، بعدما كشفت عن مشروع تعديل يستند إلى مرسيدس 190 Evo II، التي تعد من أبرز الطرازات الكلاسيكية في تاريخ العلامة الألمانية.

جاء الطراز الجديد يحمل اللقب Vespera Iride Evo 5، وهو لا يقتصر على تحديث المظهر الخارجي فحسب، بل يتضمن تعديلات ميكانيكية وتصميمية واسعة، ليظهر الطراز بنسخة تحمل الطابع الكلاسيكي مع تقنيات ومستويات أداء تتماشى مع المعايير الحديثة.

مرسيدس 190 Evo II المعدلة

تعديلات مرسيدس 190 Evo II

حافظ مشروع التعديل على الخطوط الأساسية التي اشتهرت بها مرسيدس 190 Evo II، مع إدخال مجموعة من اللمسات التي تمنح السيارة مظهرًا أكثر حداثة.

مرسيدس 190 Evo II المعدلة

وشملت التغييرات استخدام مصابيح جديدة تعمل بتقنية LED، إلى جانب تركيب عجلات مخصصة للطابع الرياضي جاءت باللون الذهبي، وهو ما يعزز الهوية المستوحاة من سيارات السباقات.

مرسيدس 190 Evo II المعدلة

كما حصلت السيارة على طلاء خارجي يحمل لون Montreal Green، بالإضافة إلى جناح خلفي عريض يبرز الطابع الرياضي لهذا المشروع، في حين استخدمت ألياف الكربون في عدد من الأجزاء الخارجية لتقليل الوزن وإضفاء مظهر أكثر تميزًا.

مرسيدس 190 Evo II المعدلة

محرك M103 بقوة 765 حصانًا

اعتمدت فيسبيرا أوتوموبيلي على محرك مرسيدس الشهير M103 المكون من 6 أسطوانات مستقيمة، وخضع المحرك لسلسلة من التعديلات الهندسية، ليصبح بسعر 3.0 لترات بدلًا من 2.6 لتر، مع إضافة شاحن، وأسفرت هذه التعديلات عن إنتاج قوة تصل إلى 765 حصانًا، بينما بلغ عزم الدوران الأقصى 910 نيوتن متر، واعتمد المشروع على ناقل حركة مكون من 6 سرعات، يتولى نقل القوة بالكامل إلى العجلات الخلفية.

مرسيدس 190 Evo II المعدلة

أرقام الأداء وتسارع Vespera Iride Evo 5

تعكس النتائج التي حققتها النسخة المعدلة حجم التغييرات التي أجريت على السيارة، إذ تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر في الساعة.