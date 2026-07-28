مواصفات سمارت #1 Premium الرياضية .. وسعرها عالميًا

تأسست سمارت عام 1994 كشراكة بين شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر وشركة سواتش السويسرية، قبل أن تصبح لاحقًا علامة تجارية مملوكة بالشراكة بين مرسيدس بنز ومجموعة جيلي الصينية.

ويعد من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة، هي النسخة سمارت #1 بفئاتها المختلفة، ومنها فئة Premium التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر.

سمارت #1 Premium

أبعاد سمارت #1 Premium

ترتكز سمارت #1 Premium على عجلات قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، بينما تأتي بطول يبلغ 4,270 مم، ويصل عرضها إلى 1,822 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,636 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,800 كجم، فيما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 323 لترًا، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

محرك سمارت #1 Premium

تعتمد السيارة سمارت #1 Premium على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تضم محركًا كهربائيًا واحدًا متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع خلفي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 272 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 384 نيوتن متر.

سمارت #1 Premium

بطارية ومدى سمارت #1 Premium

تزود سمارت #1 Premium ببطارية سعتها 66 كيلوواط ساعة، مع معدل استهلاك للطاقة يبلغ 16.8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وتتيح هذه المنظومة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 440 كيلومترًا، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد AC من 0 إلى 100% خلال ثلاث ساعات، بينما يستغرق الشحن السريع بالتيار المستمر DC من 10% إلى 80% نحو 30 دقيقة.

سمارت #1 Premium وأرقام الأداء

تصل السرعة القصوى لسيارة سمارت #1 Premium إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 6.7 ثانية للتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سمارت #1 Premium

سعر سمارت #1 Premium

طُرحت السيارة في الأسواق العالمية بسعر يبلغ 50,370 دولارًا أمريكيًا.