إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع نجم أرجنتيني .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اقترب من حسم صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وحسب ما ذكرته صحيفة" توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان توصل إلى إتفاق مع توتنهام على التعاقد مع روميرو مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 45 مليون يورو.

ويرتبط النجم الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو، بعقد توتنهام هوتسبير ممتد حتى شهر يونيو من العام 2029.

وأوضحت أن المدافع الأرجنتيني سوف يوقع على عقداً مع إنتر ميلان ممتد حتى شهر يونيو من العام 2030.

واختتمت إلى أن روميرو، سوف يسافر إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة القادمة للخضوع للكشف الطبي بنادى الإنتر، ومن ثم الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى الروسينرى.