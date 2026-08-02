«زيلينسكي» يستغيث بأوروبا وأمريكا: أوكرانيا تحتاج صواريخ باتريوت الآن

في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى حصول بلاده على صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي بشكل عاجل.

وقال زيلينسكي، في خطابه المتلفز مساء السبت: «نحتاج إلى ردود فعل على هذا الإرهاب الروسي، ردود فعل حقيقية من العالم».

وأضاف أن الرد العادل الوحيد يتمثل في دعم كييف لصد الهجمات الصاروخية الروسية، مشيرًا إلى أن صواريخ «باتريوت» تُعد من أكثر وسائل الدفاع فعالية في مواجهة الصواريخ الباليستية.

وقال زيلينسكي: «هناك صواريخ باتريوت متوفرة في جميع أنحاء العالم، ومن المهم أن يتخذ شركاؤنا هذا القرار السياسي، قرار إيصال الإمدادات اللازمة».

وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا تدركان أيضًا الاحتياجات الملحة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: «يجب أن تحمي الصواريخ المخصصة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية الشعب، لا أن تبقى مكدسة في المستودعات».

وتابع أن كل يوم إضافي دون هذه المساعدة يمثل فرصة لروسيا لقتل الشعب الأوكراني.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا شنت هجومًا على أوكرانيا ليلًا باستخدام 35 صاروخًا وصاروخ كروز، من بينها 27 صاروخًا باليستيًا، بالإضافة إلى 185 طائرة مسيّرة.

وكتب زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يتم اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود صواريخ قادرة على التعامل مع الهجمات التي تستهدفها منظومات «باتريوت».