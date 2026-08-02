هجوم مسلح وقتلى في مطعم للوجبات السريعة بجنوب ولاية ايداهو الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أمس السبت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار.

وقع الهجوم المسلح في سلسلة مطاعم "إن أن آوت" للوجبات السريعة بجنوب ولاية ايداهو الأمريكية.

حول ذلك، قال ماثيو هيكس، رئيس شرطة مدينة توين فولز، إن مطلق النار قد قتل أيضا.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد ظهر السبت بالقرب من منطقة تسوق مزدحمة في مدينة توين فولز، وذلك بالتوقيت الخاص بتلك المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وأوضح هيكس أنه لا يملك بعد حصيلة دقيقة لعدد القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يزالون في مرحلة إبلاغ أقارب الضحايا.

وتنتشر حالات العنف والإرهاب المحلي في الولايات المتحدة حيث يمكن الحصول على السلاح بسهولة دون أي قيود.