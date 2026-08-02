قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: الزمالك لن يتأثر برحيل جون إدوارد.. وأي مدير رياضي قادر على النجاح
ليفربول وليدز يونايتد أبرزها .. مباريات ودية قوية اليوم استعدادًا للموسم الكروي الجديد
هل يجوز رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء؟ .. دار الإفتاء تجيب
غزة بين خارطة الطريق والواقع الميداني.. كيف تبدو الأوضاع في القطاع؟
ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم
مخدرات أون لاين | القبض على أدمن صفحة على الفيس بوك لبيع الممنوعات.. تعرّف على العقوبة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة
وزير الخارجية الأمريكي يكشف خسائر إيران العسكرية وطهران تقترب من اتفاق نووي
بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026
ترامب يُفاجئ العالم: ألغيت الهجوم على إيران .. وهذه شروط العودة للتصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة ناشئي وناشئات الإسكواش تعود إلى القاهرة بعد إنجاز عالمي في كندا

منتخب الاسكواش
منتخب الاسكواش

تصل بعثة منتخب مصر لناشئي وناشئات الإسكواش إلى القاهرة في السادسة صباح اليوم الأحد، قادمة من كندا، عقب مشاركة ناجحة في بطولة العالم للناشئين والناشئات 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو، بعدما حققت نتائج مميزة أكدت استمرار الهيمنة المصرية على اللعبة عالميًا.

ومن المقرّر أن تستقبل آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أفراد البعثة فور وصولهم، احتفاءً بالإنجاز الكبير الذي تحقق خلال البطولة، والذي شهد تتويج المنتخب المصري بعدد كبير من الميداليات في المنافسات الفردية والجماعية.

وواصل منتخب مصر لناشئي الإسكواش عروضه القوية، بعد ما نجح في التتويج بلقب بطولة العالم للفرق عقب الفوز في المباراة النهائية على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0.

وقدّم لاعبو المنتخب أداءً مميزًا طوال مشوار البطولة، ليؤكدوا تفوقهم على مختلف المنافسين، ويضيفوا لقبًا جديدًا إلى سجل الإنجازات المصرية، حيث يعد هذا التتويج هو التاسع في تاريخ منتخب مصر للناشئين في بطولة العالم، وهو ما يعكس قوة قاعدة الناشئين واستمرار تخريج أجيال قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

ولم يكن إنجاز الناشئين هو الوحيد، إذ نجح منتخب مصر لناشئات الإسكواش أيضًا في الحفاظ على لقبه العالمي، بعدما تغلب في المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0، ليواصل سيطرته على البطولة.

وبهذا الفوز، رفعت ناشئات مصر رصيدهن إلى 13 لقبًا عالميًا في تاريخ البطولة، ليؤكدن استمرار التفوق المصري في منافسات السيدات والناشئات، ويعززن مكانة مصر كأقوى دولة في لعبة الإسكواش على مستوى العالم.

واختتمت البعثة المصرية مشاركتها بحصد 9 ميداليات متنوعة في منافسات الفردي والفرق، في إنجاز جديد يعكس حجم العمل الذي يقوم به الاتحاد المصري للإسكواش والأجهزة الفنية، ويؤكد أن مصر تواصل فرض هيمنتها على اللعبة عالميًا، بفضل امتلاكها مجموعة متميزة من المواهب القادرة على حصد الألقاب ورفع العلم المصري في مختلف البطولات الدولية


 

منتخب الاسكواش بطولة الاسكواش الدولية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

طقس الأسبوع.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من الرطوبة

طقس الأسبوع.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين وتحذر من هذا الأمر

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

ترشيحاتنا

حادث ميناء دمياط

نشأت الديهي: الإعلام المصري تعامل بمهنية ومسؤولية مع حادث ميناء دمياط

ميناء دمياط

الحلبي : إنقاذ سفينة الغاز في ميناء دمياط ملحمة إدارة أزمة.. وإخراجها بطولة حقيقية

ميناء دمياط

هشام الحلبي: حطام المسيّرة كلمة السر في كشف منفذي هجوم ميناء دمياط

بالصور

يزيد انتشار المرض ويقلل فرص النجاة.. أحذر تأخير علاج سرطان القولون لأيام قليلة

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

طريقة عمل الليموناضة المنعشة في المنزل.. مشروب صيفي بخطوات بسيطة

طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة

هل مسحوق الزنجبيل بنفس فوائد الزنجبيل الطازج؟.. أعرف الفرق وأيهما الأفضل للصحة

الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق

هاندا أرتشيل تتألق على الشاطئ.. بإطلالة صيفية ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد