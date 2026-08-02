بعثة ناشئي وناشئات الإسكواش تعود إلى القاهرة بعد إنجاز عالمي في كندا

تصل بعثة منتخب مصر لناشئي وناشئات الإسكواش إلى القاهرة في السادسة صباح اليوم الأحد، قادمة من كندا، عقب مشاركة ناجحة في بطولة العالم للناشئين والناشئات 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو، بعدما حققت نتائج مميزة أكدت استمرار الهيمنة المصرية على اللعبة عالميًا.

ومن المقرّر أن تستقبل آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أفراد البعثة فور وصولهم، احتفاءً بالإنجاز الكبير الذي تحقق خلال البطولة، والذي شهد تتويج المنتخب المصري بعدد كبير من الميداليات في المنافسات الفردية والجماعية.

وواصل منتخب مصر لناشئي الإسكواش عروضه القوية، بعد ما نجح في التتويج بلقب بطولة العالم للفرق عقب الفوز في المباراة النهائية على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0.

وقدّم لاعبو المنتخب أداءً مميزًا طوال مشوار البطولة، ليؤكدوا تفوقهم على مختلف المنافسين، ويضيفوا لقبًا جديدًا إلى سجل الإنجازات المصرية، حيث يعد هذا التتويج هو التاسع في تاريخ منتخب مصر للناشئين في بطولة العالم، وهو ما يعكس قوة قاعدة الناشئين واستمرار تخريج أجيال قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

ولم يكن إنجاز الناشئين هو الوحيد، إذ نجح منتخب مصر لناشئات الإسكواش أيضًا في الحفاظ على لقبه العالمي، بعدما تغلب في المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0، ليواصل سيطرته على البطولة.

وبهذا الفوز، رفعت ناشئات مصر رصيدهن إلى 13 لقبًا عالميًا في تاريخ البطولة، ليؤكدن استمرار التفوق المصري في منافسات السيدات والناشئات، ويعززن مكانة مصر كأقوى دولة في لعبة الإسكواش على مستوى العالم.

واختتمت البعثة المصرية مشاركتها بحصد 9 ميداليات متنوعة في منافسات الفردي والفرق، في إنجاز جديد يعكس حجم العمل الذي يقوم به الاتحاد المصري للإسكواش والأجهزة الفنية، ويؤكد أن مصر تواصل فرض هيمنتها على اللعبة عالميًا، بفضل امتلاكها مجموعة متميزة من المواهب القادرة على حصد الألقاب ورفع العلم المصري في مختلف البطولات الدولية



