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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«لحظة» تجمع وائل جسار بجمهوره .. تفاصيل أغنيته الجديدة وموعد طرحها

وائل جسار
وائل جسار
محمد سعيد

يستعد الفنان وائل جسار لطرح أغنية جديدة بعنوان «لحظة» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطرحت الشركة المنتجة برومو أغنية «لحظة» للفنان وائل جسار، معلنة عن طرحها قريبًا، بالتزامن مع موسم الصيف.

وائل جسار يوقع عقدًا فنيًا جديدًا

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار إلى قائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة، تليق بتاريخهم الفني.

ووقّع الفنان وائل جسار عقدًا فنيًا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر، بلا شك، عن أعمال قوية تُضاف إلى تاريخه الغنائي، وتليق بجمهوره ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدء تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبًا.

وائل جسار أغاني وائل جسار أعمال وائل جسار أغنية لحظة

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