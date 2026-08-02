مخدرات أون لاين | القبض على أدمن صفحة على الفيس بوك لبيع الممنوعات.. تعرّف على العقوبة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أدمن إحدى الصفحات بموقع للتواصل الاجتماعي لترويج وبيع المخدرات عبر شبكة الإنترنت بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الترويج لبيع المواد المخدرة



نصّت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يًعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.