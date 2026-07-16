حبس أدمن صفحة بتهمة بيع المخدرات أون لاين في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكتور بالجيزة، وتم بإرشاده ضبط كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





