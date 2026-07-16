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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يُوجّه بإزالة 11 حالة تعد على الزراعات وبناء مُخالف وتغيرات مكانية فى المهد

مخالفات البناء بالغربية
مخالفات البناء بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة للموجه  29، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 11 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

ردع مخالفين 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات رقابية ردع مخالفين مخالفات البناء

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