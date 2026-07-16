وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى شنغهاي لحضور المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي

غادر وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار اليوم الخميس، إلى شنغهاي في زيارة تستغرق يومين لحضور المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026، ولإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة بلاده في منظمة دولية جديدة للذكاء الاصطناعي.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها- بأن باكستان ستنضم إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي كعضو مؤسس خلال الزيارة.

ومن المقرر أيضا -خلال الزيارة- أن "يلتقي دار بقادة الدول لتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم حوكمة شاملة وعادلة للذكاء الاصطناعي"، بحسب البيان.

وفي بيان سابق لوزارة الخارجية، ذكر دار أنه سيعقد أيضا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، على هامش المؤتمر، إلى جانب اجتماعات مع نظرائه من دول أخرى لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.