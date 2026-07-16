إصابة 4 من الشرطة الباكستانية في هجوم إرهابي شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة أربعة من أفرادها إثر هجوم إرهابي استهدف مركزا للشرطة في مدينة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية ، اليوم الخميس ، عن الشرطة قولها إن مجموعة من المسلحين شنوا هجوما على مركز شرطة ميريان في المدينة، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفرادها، أحدهما حالته خطيرة.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".



