موجة حر شديدة تضرب تونس .. وتحذيرات صحية

تشهد تونس موجة حر شديدة تُعد الأولى خلال صيف 2026، وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع احتمال امتدادها لعدة أيام إضافية، وفقًا لتقديرات الجهات المختصة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات واسعة للمواطنين بسبب المخاطر الصحية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.

12 ولاية تحت أعلى درجات الإنذار

وأوضحت نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من تونس، أن السلطات صنّفت 12 ولاية ضمن المناطق ذات مستوى الإنذار المرتفع، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية خاصة، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما قد يترتب عليه من مخاطر صحية، أبرزها الإصابة بضربات الشمس.

تحذيرات للفئات الأكثر عرضة للخطر

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن بعض الفئات تُعد الأكثر تأثرًا بموجة الحر، وفي مقدمتها كبار السن، والأطفال، والمصابون بالأمراض المزمنة، إضافة إلى الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة قد تزيد من حساسيتهم لارتفاع درجات الحرارة، داعيًا إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الوقائية.

وزارة الصحة توضح أعراض ضربة الشمس

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة التونسية بيانًا أوضحت فيه أبرز الأعراض المرتبطة بالإصابة بضربة الشمس، مؤكدة أهمية سرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل استمرار موجة الحر.