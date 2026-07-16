رسالة نارية من فتحي سند بعد تأهل الأرجنتين: الإنجليز سلموا أنفسهم لميسي

علق الناقد الرياضي فتحي سند على تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب إنجلترا أهدر فرصة تاريخية للإطاحة بحامل اللقب بعدما تراجع دفاعيًا عقب تقدمه في النتيجة.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "من لا يصدق نفسه أنه يستطيع الفوز على الأرجنتين، عليه ألا يندم إذا اتخطف في الدقائق الأخيرة.. الإنجليز فكرونا، أهدروا فرصة العمر للإطاحة ببطل العالم، تقدموا بهدف في بداية الشوط الثاني، ثم سلموا أنفسهم لميسي ورفاقه، ليحرزوا هدفين ويهدروا أكثر من فرصة".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة (2-1) أمام منتخب إنجلترا، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب المونديال.