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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول صور رسمية.. ظهور تويوتا كراون كروس أوفر 2027

تويوتا كراون
تويوتا كراون
كريم عاطف

أزاحت تويوتا الستار عن أولى الصور الرسمية لسيارة كراون كروس أوفر 2027 المحدثة، استعداد للكشف الكامل عنها خلال منتصف سبتمبر المقبل، في أول عملية تحديث رئيسية للطراز منذ إطلاق الجيل السادس عشر من عائلة كراون عام 2022.

ونشرت الشركة صور تشويقية للواجهة الأمامية والخلفية للسيارة تويوتا كراون قبل موعد الإطلاق بنحو شهرين، في خطوة غير معتادة لطراز يخضع لتحديث منتصف العمر، ما يشير إلى أهمية التعديلات التي حصلت عليها السيارة.

وتظهر الصور ملامح تصميم أكثر حداثة، إذ أعادت تويوتا تصميم الجزء السفلي من الصادم الأمامي، بينما شهدت الخلفية تحديثات تمنح السيارة مظهر أعرض وأكثر ثبات على الطريق، كما تم تعديل تصميم المصابيح الخلفية وشريط الإضاءة الممتد بعرض السيارة ليصبح أكثر وضوح، إلى جانب إعادة تصميم العواكس الخلفية، ما يعزز الطابع العصري والأنيق للسيارة.

وكانت كراون كروس أوفر قد ظهرت للمرة الأولى عالميا في يوليو 2022 ضمن التشكيلة الجديدة لعائلة كراون، التي تضم أيضا نسخ السيدان والسبورت والإستيت، قبل طرحها في الأسواق خلال سبتمبر من العام نفسه.

وخلال السنوات الماضية، قدمت تويوتا تحديثات محدودة للطراز، من بينها إصدار خاص في 2024، ثم نسخة احتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على إطلاق اسم "كراون" في عام 2025.

ومن المقرر أن تكشف تويوتا خلال منتصف سبتمبر المقبل عن جميع تفاصيل كراون كروس أوفر 2027، بما في ذلك المواصفات الفنية، والتقنيات الجديدة، وأي تحديثات ميكانيكية قد ترافق التصميم الخارجي المحدث.                             

تويوتا كراون كراون كروس أوفر تويوتا كراون عائلة كراون

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