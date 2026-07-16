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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ليست بيكسل أو جالاكسي.. 3 هواتف مفاجئة تحصل على أندرويد 17 أو لا

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل، خلال الشهر الماضي طرح الإصدار المستقر من نظام أندرويد 17 لهواتف بيكسل، قبل أن ينتقل التحديث الآن إلى بعض الهواتف التابعة لشركة أخرى، وهي شاومي، لتصبح أول شركة خارج منظومة Pixel تحصل على النسخة المستقرة من النظام الجديد.

شاومي تسبق سامسونج في الحصول على تحديث أندرويد 17 المستقر لهواتفها

حصلت بعض هواتف شاومي على التحديث عبر إصدار HyperOS 3.0.332.0، إلا أن التحديث لا يزال محدودا، حيث يتوفر حاليا لهواتف محددة تشمل:

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 15T Pro

ويتوفر الإصدار الجديد لهواتف سلسلة Xiaomi 17 في النسختين العالمية والأوروبية، بينما يصل إلى هاتف Xiaomi 15T Pro ضمن برنامج Mi Pilot، ما يعني أنه متاح لعدد محدود من المستخدمين في المرحلة الأولى.

تحديث ضخم دون إعلان واضح عن أندرويد 17

ورغم أن التحديث يحمل حجما كبيرا يبلغ نحو 9.6 جيجابايت، فإن سجل التحديث الخاص بـ HyperOS 3 لا يشير بشكل مباشر إلى نظام أندرويد 17، بل يركز على تحسين استقرار الجهاز وتجربة الاستخدام، إلى جانب إضافة تحديث الأمان لشهر يونيو 2026.

HyperOS 3

ولا يمكن للمستخدم التأكد من انتقال هاتفه إلى أندرويد 17 إلا بعد تثبيت التحديث، ثم الدخول إلى: الإعدادات > ثم حول الهاتف> إصدار أندرويد، حيث سيظهر أن الجهاز يعمل بالإصدار الجديد من النظام.

لماذا لا تظهر كل مزايا أندرويد 17 على هواتف شاومي؟

رغم تشغيل الهواتف لنظام أندرويد 17، فإن واجهة HyperOS 3 الخاصة بشاومي تختلف عن تجربة أندرويد الخام الموجودة على هواتف Pixel.

وبالتالي، لا تلتزم شاومي بإضافة جميع الميزات الجديدة التي يقدمها أندرويد 17 إلى أجهزتها، وهو ما يفسر غياب بعض المزايا البارزة مثل تفاعلات تسجيل الشاشة وميزات الفقاعات الخاصة بالتطبيقات على بعض الأجهزة بعد التحديث.

ويمنح الانتقال إلى أحدث إصدار من أندرويد الشركات إمكانية تحسين التوافق مع التطبيقات، وتوفير تحديثات الأمان، ودعم أحدث أدوات المطورين، بينما يبقى قرار إضافة الميزات الجديدة أو تطوير بدائل خاصة بيد الشركة المصنعة.

متى تصل التحديثات إلى باقي الهواتف؟

يتوفر أندرويد 17 حاليا على هواتف Pixel بداية من سلسلة Pixel 6 وحتى أحدث أجهزة Pixel 10.

ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مزيد من الهواتف غير التابعة لجوجل خلال الفترة المقبلة، حيث تعد هواتف سامسونج Galaxy من أبرز المرشحين للحصول عليه، خاصة مع اقتراب إعلان الشركة عن واجهة One UI 9 المبنية على أندرويد 17 خلال حدث Galaxy Unpacked المقبل.

وبذلك قد تبدأ هواتف سامسونج في استقبال النسخة المستقرة من النظام بعد الإعلان الرسمي عن الواجهة الجديدة.

أندرويد 17 هواتف شاومي

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