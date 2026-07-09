وداعا لبرامج المونتاج.. صور جوجل يعدل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل Google عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Video Remix ضمن تطبيق الصور Google Photos، تتيح للمستخدمين تعديل وتحويل مقاطع الفيديو في غضون ثوان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الميزة على نموذج Gemini Omni، الذي كشفت عنه شركة جوجل مؤخرا، والقادر على إنشاء محتوى متنوع انطلاقا من مختلف أنواع المدخلات، في إطار جهود الشركة لتوسيع حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل تطبيقاتها الموجهة للمستهلكين.

وتأتي الخطوة في ظل المنافسة المتزايدة مع شركات مثل آبل وOpenAI وAdobe، إذ تسعى جوجل إلى تسهيل عمليات تحرير الفيديو عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل تطبيق صور جوجل، بما يغني المستخدمين عن اللجوء إلى برامج تحرير احترافية.

أدوات تحرير متنوعة

يمكن الوصول إلى Video Remix من خلال تبويب Create داخل التطبيق، حيث تتيح الميزة إجراء تعديلات متعددة على الفيديوهات، من بينها:

- إعادة الإضاءة السينمائية لتحسين المقاطع المظلمة.

استبدال الخلفيات بأخرى مختلفة.

- تطبيق أنماط فنية متنوعة مثل الرسم بالألوان المائية، ورسومات الدفاتر، وتأثير اللوحات الزيتية.

وتوضح جوجل أنه يمكن، على سبيل المثال، تحويل مشهد عادي ليبدو وكأنه صور داخل بيت زجاجي، أو إضافة إضاءة صباحية دافئة، أو تحويل الفيديو بالكامل إلى لوحة فنية بأسلوب الألوان المائية.

صور جوجل

وأكدت الشركة أن الهدف من الميزة هو تمكين المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو جذابة وقابلة للمشاركة عبر خطوات بسيطة، دون الحاجة إلى مهارات احترافية أو ساعات من التعديل.

بدء الإطلاق في عدد من الدول

بدأت جوجل طرح Video Remix اعتبارا من اليوم للمشتركين المؤهلين في باقات Google AI Plus وGoogle AI Pro وGoogle AI Ultra، في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ومصر، إلى جانب أسواق أخرى.

تحديثات متواصلة لـ صور جوجل

وتعد Video Remix أحدث إضافة إلى سلسلة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي حصل عليها تطبيق صور جوجل مؤخرا، فقد أطلقت جوجل في وقت سابق أدوات جديدة لتحسين الصور، تشمل إزالة العيوب البسيطة، وتحسين ملمس البشرة، وإبراز العينين، وتبييض الأسنان.

كما كشفت الشركة عن ميزة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول صور الملابس إلى خزانة رقمية، تتيح للمستخدمين ابتكار تنسيقات جديدة وتجربة الملابس افتراضيا قبل ارتدائها.

