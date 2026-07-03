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فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري

NotebookLM
NotebookLM
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة ميزة جديدة إلى أداة الذكاء الاصطناعي NotebookLM، تتيح تحويل الملاحظات والملفات البحثية إلى مقاطع فيديو قصيرة عمودية بأسلوب يشبه منصات مثل تيك توك، في خطوة تهدف إلى تسهيل استيعاب المحتوى المعرفي بطريقة أكثر بساطة وسرعة.

الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “Short Video Overviews”، يتم طرحها حاليا لمشتركي خطتي Google AI Pro وGoogle AI Ultra، وتسمح بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية اعتمادا على المصادر التي يرفعها المستخدم داخل التطبيق.

وتعتمد الأداة على نموذج ذكاء اصطناعي جديد يعرف باسم Nano Banana 2 Lite، حيث يقوم بتحليل المستندات والملاحظات واستخراج أهم النقاط، ثم تحويلها إلى مقطع فيديو قصير يتضمن سردا صوتيا ورسوما بصرية بأسلوب متحرك يتناسب مع العرض على الهواتف الذكية.

وقدمت جوجل مثالا توضيحيا للميزة استعرض محتوى “حرب الإيمو” في أستراليا عام 1932، من خلال رسوم بأسلوب فني يشبه القصاصات الورقية مع تعليق صوتي يشرح الأحداث بشكل مبسط وسريع.

NotebookLM

ويمكن للمستخدمين إنشاء الفيديوهات عبر الدخول إلى NotebookLM على الويب أو التطبيق، ثم اختيار دفتر الملاحظات، ومن قسم “Studio” اختيار خيار “Video”، ثم تحديد “Short” واختيار الموضوع المطلوب أو إدخاله يدويا، قبل الضغط على زر الإنشاء.

وتتوفر الميزة حاليا باللغة الإنجليزية فقط، فيما تخطط جوجل لتوسيع دعمها لاحقا ليشمل المستخدمين المجانيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسع NotebookLM ليصبح منصة متعددة الوسائط، بعد أن كان يركز في البداية على تلخيص النصوص، قبل أن يضيف ميزات مثل البودكاستات التفاعلية والعروض المرئية، وصولا إلى الفيديوهات القصيرة المصممة لمواكبة أسلوب استهلاك المحتوى السريع عبر منصات مثل إنستجرام ويوتيوب.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق نموذجها الجديد Nano Banana 2 Lite، وهو أحدث إصدار من نظامها الداخلي لتوليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع تحسينات كبيرة في السرعة وخفض التكلفة مقارنة بالإصدارات السابقة.

جوجل NotebookLM تيك توك ذكاء اصطناعي Nano Banana 2 Lite

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