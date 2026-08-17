قيد اضطراري .. وثنائي على أبواب الرحيل | كيف أغلق الأهلي ملف الأجانب؟

لجأ الأهلي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية إلى قيد الثنائي المغربي أشرف داري ورضا سليم بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع أي منهما بشأن آلية للرحيل أو الإعارة ليغلق النادي ملف قائمته الأجنبية بشكل مؤقت قبل انطلاق الموسم الجديد.

أغلق الأهلي ملف قائمته الأجنبية مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية في مصر بعدما اضطر إلى قيد أشرف داري ورضا سليم رغم استمرار رغبة النادي في رحيل الثنائي خلال الفترة المقبلة بينما خرج محمد الضاوي "كريستو" من حسابات القائمة ليبقى مستقبل عدد من الأجانب محل ترقب مع انطلاق الموسم الجديد.

ودخل الأهلي الموسم الصيفي بقائمة تضم يوسف بلعمري ونييتس جراديشار ومحمد الضاوي "كريستو" وأشرف داري وأشرف بنشرقي ورضا سليم قبل أن يتعاقد مع الثنائي سفيان بنجديدة ومنصف بقرار.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم يحق لكل نادٍ قيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى ضمن قائمة الفريق الأول مع منع مشاركة اللاعبين الأجانب في مركز حراسة المرمى.

وأعار الأهلي السلوفيني نييتس جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا بينما تسببت إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم في قيد رضا سليم بدلا منه مع رفع اسم اللاعب المصاب من القائمة.

كما استقر الأهلي على قيد أشرف داري في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيله ليكتمل بذلك ملف اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

ثنائي ينتظر الرحيل

ورغم قيد أشرف داري ورضا سليم رسميا في قائمة الأهلي فإن مستقبل الثنائي لا يزال مفتوحا في ظل رغبتهما في الرحيل بحثا عن فرصة أكبر للمشاركة خلال الموسم الحالي.

وقال مصدر في الأهلي، في تصريحات صحفية إن النادي أضاف داري ورضا سليم إلى القائمة من أجل الحفاظ على حقوقه وتجنب أي مشكلات مرتبطة بعدم قيدهما مؤكدا أن الإدارة لا تزال منفتحة على دراسة العروض التي قد تصل لأي من اللاعبين.

وحاول الأهلي إقناع رضا سليم بالانتقال إلى المصري على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي 2026-2027، إلا أن اللاعب لم يوافق على العرض في ظل رغبته في الاستمرار مع الجيش الملكي المغربي.

كما لم يرحب الأهلي بعرض الجيش الملكي بسبب رغبة النادي المغربي في تحميل الأهلي جزءا كبيرا من راتب اللاعب على غرار ما حدث خلال الموسم الماضي.

ورغم إغلاق باب القيد في مصر يوم 15 أغسطس فإن فرص رحيل رضا سليم أو أشرف داري لا تزال قائمة، سواء إلى الدوري المغربي في ظل اهتمام الوداد والجيش الملكي بالثنائي أو إلى الدوري الليبي، مع استمرار فترات القيد في البلدين خلال الأشهر المقبلة.

ويتمسك الأهلي بالاستفادة من أي فرصة مناسبة لرحيل الثنائي بما يحقق مصلحة النادي ويحافظ على حقوقه المالية في الوقت الذي يبحث فيه اللاعبان عن تجربة جديدة تضمن لهما فرصة أكبر للمشاركة.

مستقبل كريستو

ويتبقى في عقد التونسي محمد الضاوي "كريستو" مع الأهلي موسم واحد، إلا أن النادي قرر عدم قيده في قائمة الفريق خاصة بعد خضوع اللاعب لجراحة ودخوله مرحلة التعافي.

وينتظر كريستو وصول عرض مناسب خلال الفترة المقبلة على أن يتم عرضه على إدارة الأهلي لبحث أفضل صيغة لإنهاء ارتباطه بالنادي وتحديد موقفه النهائي من الرحيل.