منير أديب: الجماعات المتطرفة تحارب الدولة الوطنية وتعتبر نفسها الوريث للأرض

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية شأنها شأن جميع الجماعات الدينية المتطرفة تقف ضد مفهوم الدولة الوطنية، مشيراً إلى أن لدى هذه التنظيمات مشروعاً يناقض تماماً قيام الدولة الوطنية.

وأوضح أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبد الباقي، ببرنامج «اليوم» على شاشة «Dmc»، أن هذه التنظيمات ترى نفسها الوريث لهذه الأرض، وبناءً على ذلك فهي تحارب كل الأنظمة السياسية والدول، على الرغم من إدراكها أنها لن تستطيع الوصول إلى سدة الحكم بالطريقة التي طبقها تنظيم "داعش".

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن تنظيم "داعش" ربما أخذ هذه الأفكار من أدبيات التنظيم نفسه، لافتاً إلى أنه باسترجاع الذاكرة نجد أن مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف قال في أحد الحوارات معه عبارته الشهيرة: "طـ.ز في مصر"، كما قال أيضاً: "أنا لما يحكمني ماليزي مسلم أفضل من ان يحكمني مصري غير مسلم".

وأشار إلى أن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن المعنى الناجم عن هذه التصريحات هو عدم الإيمان بالحدود، وجود أفكار وقناعات تريد هذه الجماعات الضغط لتنفيذها، وهو الفكر الذي انعكس بطبيعة الحال على سلوكها ومواقفها.