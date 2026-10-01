قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة
هل يلتقي الأبناء بآبائهم المتوفين في الجنة؟.. أمين الفتوى يجيب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور
مدرسة داخل كرفان.. تفاصيل تربع مواطن بالبحر الأحمر لحل أزمة التعليم في «أبو محاميد»
الأرصاد الجوية: طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا وشبورة وأمطار ورياح حتى الأربعاء
المستشار الألماني: نستعد لهجمات هجينة كبرى من جانب روسيا وسنرد بسرعة وبشكل واضح
بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟
الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
مهلة من «المالية».. تعرف على الموعد الجديد لنهاية تقديم إقرارات الضرائب العقارية
منحة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في قمة أبيك بالصين
مخدرات وسلاح أبيض.. شقيق رنا رئيس يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حبسه سنة مع الشغل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منير أديب: الجماعات المتطرفة تحارب الدولة الوطنية وتعتبر نفسها الوريث للأرض

برنامج اليوم
برنامج اليوم
محمود زيدان

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية شأنها شأن جميع الجماعات الدينية المتطرفة تقف ضد مفهوم الدولة الوطنية، مشيراً إلى أن لدى هذه التنظيمات مشروعاً يناقض تماماً قيام الدولة الوطنية.

وأوضح أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبد الباقي، ببرنامج «اليوم» على شاشة «Dmc»، أن هذه التنظيمات ترى نفسها الوريث لهذه الأرض، وبناءً على ذلك فهي تحارب كل الأنظمة السياسية والدول، على الرغم من إدراكها أنها لن تستطيع الوصول إلى سدة الحكم بالطريقة التي طبقها تنظيم "داعش".

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن تنظيم "داعش" ربما أخذ هذه الأفكار من أدبيات التنظيم نفسه، لافتاً إلى أنه باسترجاع الذاكرة نجد أن مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف قال في أحد الحوارات معه عبارته الشهيرة: "طـ.ز في مصر"، كما قال أيضاً: "أنا لما يحكمني ماليزي مسلم أفضل من ان يحكمني مصري غير مسلم".

وأشار إلى أن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن المعنى الناجم عن هذه التصريحات هو عدم الإيمان بالحدود، وجود أفكار وقناعات تريد هذه الجماعات الضغط لتنفيذها، وهو الفكر الذي انعكس بطبيعة الحال على سلوكها ومواقفها.

أخبار توك شو منير أديب الإخوان الجماعات المتطرفة الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

الأهلي والزمالك

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

مجلس الوزراء العرب للبيئة يطالب بدعم فلسطين وتقييم التدهور البيئي في غزة

الرئيس عون

في لقائه المديرة التنفيذية لليونيسف.. الرئيس اللبناني يشدد على حماية الأطفال ووقف الأعمال القتالية

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني: إحباط تهريب ربع طن من TNT و4 عبوات ناسفة من الأراضي السورية

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد