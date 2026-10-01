مصطفى بكري: قضية «متصدقش» أمام النيابة.. وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، حول القبض على 6 أفراد يعلمون في صفحة “متصدقش”، مشيرا إلى أن بيان وزارة الداخلية أكد أن من يعملون به يتبعون تنظيم الإخوان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن عملية القبض على تلك المجموعة، جاء بقرار من النيابة العامة، إضافة إلى رصد كل التفاصيل.

تدخل نقابة الصحفيين

وأوضح مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم إحاطة نقيب الصحفيين بالإجراءات القانونية، خاصة ضد أحد الأفراد الذي تم القبض عليه، وهو أحد أعضاء نقابة الصحفيين.

وأشار إلى أن القضية الآن أمام النيابة العامة، مؤكدا أننا أمام قضية والنيابة تحقق، ولكن لغة الإرهاب والتهديد وتعمد الإساءة “أمر مرفوض تماما”، وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات.