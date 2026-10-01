قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحج السياحي 2027 وضوابط التقديم وموعد القرعة
ردا على أديس أبابا.. إريتريا تعلن قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا
مات قدام صحابه.. بكاء زملاء الطفل مروان في طابور المدرسة بعد وفاته في حادث سير بالبحيرة | فيديو وصور
«لتسريع وتيرة التنفيذ».. وزير التعليم يبحث مع بنك التنمية الألماني التوسع في المدارس التكنولوجية
ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر: جهوده عظيمة في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة
«الاستثمار في الشباب محور منظومة المياه 2.0».. رسائل وزير الري من المنتدى الأورومتوسطي بروما
ترامب يفجر مفاجأة: صلة محتملة بين إيران ومحاولة إسقاط طائرة «فلاي دبي»
الأهلي يهزم الزمالك ويحصد برونزية مونديال الأندية لكرة اليد
اختراق خطير يهز البنتاجون.. من يقف خلفه وما الذي تم تسريبه؟
مخدرات وسلاح وحكم بالحبس.. تطورات جديدة في قضية شقيق الفنانة رنا رئيس
الأهلي يهزم الزمالك 30 - 25 ويحصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
نجم الأهلي ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل في يناير بعد عرض التجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق خطير يهز البنتاجون.. من يقف خلفه وما الذي تم تسريبه؟

اختراق خطير يهز البنتاجون
اختراق خطير يهز البنتاجون

حذرت الحكومة الأمريكية ملايين العسكريين والموظفين الحاليين والسابقين من أن بياناتهم الشخصية سرقت خلال اختراق استمر عدة أشهر لـ"سجلات العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية “(البنتاجون)"، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات سرقة بيانات الموظفين الحكوميين التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف إشعار بإخطار المتضررين من اختراق البيانات، صادر عن مركز بيانات القوى البشرية الدفاعية DMDC، وتم تداوله على منصة ريديت، أن عدة جهات غير مصرح لها استغلت ثغرة أمنية في نظام غير محدد لمشاركة الملفات، وذلك على مدى عدة أشهر بين أكتوبر 2025 ومنتصف يوليو 2026.

اختراق بيانات البنتاجون يطال ملايين العسكريين الأمريكيين

وأدى الاختراق إلى كشف معلومات شخصية حساسة، من بينها أرقام الضمان الاجتماعي، إلى جانب أسماء الأفراد وتواريخ ميلادهم وجنسهم وعرقهم، فضلا عن معلومات أخرى تتعلق بخدمتهم العسكرية، وأوضح الإشعار أن سجلات العاملين لم تكن مشفرة.

وبحسب تقارير لشبكتي CNN وFederal News Network، قال مسؤول في البنتاجون إن الاختراق طال نحو 2.8 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى قرابة 300 ألف شخص متوفى.

ويضم الجيش الأمريكي نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، وفق بيانات تعود إلى مارس الماضي.

وأكدت سوزان جوف، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أعداد المتضررين في بيان عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم ترد على أسئلة بشأن تفاصيل الواقعة، بما في ذلك ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد تلقت أي اتصالات من منفذي الاختراق، الذين لم تعرف هوياتهم حتى الآن.

اختراق بيانات البنتاجون يطال ملايين العسكريين الأمريكيين

أكثر من 60 مليون سجل
 

ورغم أن مركز بيانات القوى البشرية الدفاعية DMDC، قد لا يكون معروفا على نطاق واسع لدى الجمهور، فإنه يمثل إحدى وحدات حفظ السجلات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

ويحتفظ المركز بأكثر من 60 مليون سجل للعسكريين والموظفين المدنيين وأفراد عائلاتهم، ويستخدم هذه البيانات للمساعدة في تحديد المزايا والاستحقاقات، مثل الرعاية الصحية والتقاعد.

كما يؤدي المركز دورا محوريا في إدارة الهوية داخل المؤسسة العسكرية، إذ يربط العسكريين والموظفين والمتعاقدين بوسائل اعتماد مثل البطاقات الذكية وكلمات المرور، التي تتيح الوصول إلى أنظمة الحاسوب التابعة للبنتاغون والمباني والقواعد العسكرية.

ويقول الموقع الإلكتروني للمركز: “نتأكد من أن الأشخاص المناسبين يحصلون على حق الوصول، وأن الأشخاص غير المصرح لهم لا يحصلون عليه”، مؤكدا أن “أمن معلومات الهوية يمثل أولوية قصوى”.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، التي تشرف على المركز، إنها لا تملك أي مؤشرات على إساءة استخدام المعلومات المسروقة، لكنها لم توضح الأساس الذي استندت إليه في هذا الاستنتاج.
 

حلقة جديدة في سلسلة اختراقات

ويأتي اختراق بيانات مركز القوى البشرية الدفاعية بعد سلسلة من عمليات الاختراق التي استهدفت بيانات الموظفين الحكوميين الأمريكيين خلال الأشهر الأخيرة.

ففي وقت سابق من سبتمبر، تعرضت بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للاختراق، ونسبت العملية إلى مجموعة القرصنة ShinyHunters. 

وقال القراصنة لموقع TechCrunch إنهم استولوا على بيانات شخصية تخص معظم عملاء وموظفي الـFBI، إلى جانب بيانات متقدمين للعمل.

ووصفت واقعة اختراق بيانات الـFBI بأنها تمثل خطرا كبيرا على الأمن والاستخبارات، وسط مخاوف من إمكانية حصول حكومة أجنبية على تلك المعلومات واستخدامها في تحديد هوية الموظفين الحكوميين واستهدافهم أو الضغط عليهم للحصول على معلومات حساسة.

وقال قراصنة ShinyHunters إنهم لن ينشروا بيانات الـFBI المسروقة على الملأ.

وتشبه عمليتا اختراق بيانات الـFBI ومركز القوى البشرية الدفاعية حوادث مماثلة استهدفت سجلات الموظفين الحكوميين الأميركيين في الماضي.

وفي عام 2015، تعرض مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي OPM، المسؤول عن الموارد البشرية في الحكومة الفيدرالية، لاختراق ننسب على نطاق واسع إلى الصين. 

وأتاح الهجوم للقراصنة سرقة سجلات خاصة لأكثر من 22 مليون موظف حكومي أميركي، كان كثير منهم يحملون تصاريح أمنية.

اختراق البنتاجون سرقة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية ثغرة أمنية الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

"قومي المرأة"

قومي المرأة يثمن مبادرة الداخلية لإتاحة خدمات شرطية مجانا لذوي الإعاقة البصرية

الأدوية

أفضل طرق علاج الأرق واستعادة النوم الهادئ

الغازات

اكتشف كيفية علاج الغازات وانتفاخ البطن

بالصور

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

رائحة الفم الكريهة.. أخطاء شائعة وطرق التخلص منها

رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد