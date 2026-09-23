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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تنبيه لمستخدمي واتساب.. 5 علامات تكشف اختراق حسابك

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

تخيل أن تصلك رسالة عبر واتساب من زميل تعرفه، يطلب منك فتح فاتورة أو سجل دفع أو كشف حساب بنكي، يبدو الملف عاديا، والمرسل شخص تعرفه، ولا توجد في الرسالة أي علامات واضحة تثير الشك، ولكن بمجرد فتح الملف قد تمنح المهاجمين منفذا إلى جهازك.

هذا هو الخطر الذي تقف وراءه حملة برمجيات خبيثة حذر منها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في الهند CERT-In، وتستهدف مستخدمي واتساب عبر الويب وتطبيق سطح المكتب من خلال مرفقات ضارة ترسل من حسابات سبق اختراقها.

وتتنكر الملفات الخبيثة في صورة مستندات تجارية عادية، مثل الفواتير وكشوف الحسابات البنكية وسجلات المدفوعات وإشعارات الديون، وتزداد خطورة الحملة بسبب إمكانية وصول الرسالة من شخص موجود بالفعل ضمن قائمة جهات اتصال الضحية.

وثق باحثون في شركة كاسبيرسكي Kaspersky، حملة واسعة خلال عام 2026، استغل خلالها المهاجمون حسابات واتساب سبق أن اخترقوها لإرسال ملفات ضارة إلى جهات الاتصال الموجودة بها، مع إخفائها في صورة مستندات مالية، وبما أن الرسالة قادمة من شخص معروف، فقد يبدو الملف مشروعا تماما.

اختراق واتساب

رسالة واتساب تستحق الحذر
 

المشكلة الأساسية في هذا النوع من عمليات الاحتيال ليست بالضرورة في الملف نفسه، وإنما في الثقة التي يمنحها اسم المرسل للرسالة.

ويستخدم المهاجمون حسابات واتساب مخترقة مسبقا لتوزيع ملفات ضارة من نوع VBScript، وهي ملفات تعتمد على لغة Visual Basic Script، على جهات الاتصال الموجودة في الحساب. 

وهذا يعني أن الرسالة قد تصل من زميل أو صديق أو أحد أفراد العائلة وتبدو حقيقية تماما، رغم أن الحساب نفسه أصبح تحت سيطرة المخترق.

كما جرى تعريب أو تكييف أسماء الملفات بلغات متعددة، بينها الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية والألمانية والملايوية، ما يشير إلى أن الحملة لا تستهدف سوقا واحدة فقط.

ماذا يحدث عند فتح الملف؟


يكمن الخطر المباشر بشكل أساسي في فتح هذه المرفقات على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، عبر واتساب ويب أو تطبيق سطح المكتب.

وبمجرد تشغيل ملف VBScript خبيث، يمكن للبرمجية إنشاء مجلد عمل على الجهاز وتنزيل نصوص برمجية إضافية من خوادم أو بنية تحتية يسيطر عليها المهاجمون. 

وهذا قد يمنح المهاجمين إمكانية الوصول عن بعد إلى الكمبيوتر المصاب، مع احتمالية سرقة بيانات تسجيل الدخول، وتثبيت برمجيات خبيثة إضافية.

كما تتضمن البرمجية الخبيثة تعليقات وبيانات وصفية صممت لتبدو وكأنها مكونات شرعية مرتبطة بتحديثات مايكروسوفت ويندوز، في محاولة إضافية لجعل الملفات أقل إثارة للشك.

وفي سياق منفصل، وثق باحثون في مايكروسوفت حملة برمجيات خبيثة عبر واتساب بدأت ملاحظتها منذ أواخر فبراير 2026، وتضمنت ملفات VBS ضارة، وسلاسل إصابة متعددة المراحل، وآليات للوصول عن بعد إلى أجهزة ويندوز.

هل يعني وصول رسالة مشبوهة أن حسابك تعرض للاختراق؟


ليس بالضرورة. فقد تكون تلقيت ببساطة ملفا ضارا من حساب شخص آخر سبق اختراقه، كما أن ارتفاع حرارة الهاتف أو بطء أدائه أو سرعة نفاد البطارية لا تعني، بمفردها، أن حساب واتساب تعرض للاختراق.

وقال أنوج ماجازين إن أول خطوة هي فحص قسم الأجهزة المرتبطة Linked Devices في واتساب، فإذا ظهر جهاز أو متصفح أو جلسة نشطة غير معروفة، ينبغي تسجيل الخروج منها.

وأضاف أن من العلامات الأخرى إرسال رسائل من حسابك دون علمك، أو إبلاغ جهات الاتصال بأنهم تلقوا روابط أو ملفات غريبة من رقمك، أو وصول تنبيهات أمنية غير متوقعة، أو تسجيل خروجك من التطبيق دون علمك، إلى جانب ملاحظة أي تغييرات غير معتادة في إعدادات الحساب أو إعدادات التحقق بخطوتين.

ومن أبرز علامات اختراق الحساب:

- وجود جهاز غير مألوف ضمن الأجهزة المرتبطة.

- ظهور رسائل لم ترسلها بنفسك.

- إبلاغ جهات الاتصال بتلقي رسائل مشبوهة منك.

- وصول إشعارات تفويض أو تسجيل دخول لم تتوقعها.

- ملاحظة تغييرات غير معتادة في إعدادات الحساب.

- تسجيل خروجك من الحساب بشكل مفاجئ.

- اكتشاف استخدام رمز PIN غير معروف في ميزة التحقق بخطوتين.

افحص الأجهزة المرتبطة الآن

يوفر واتساب أداة سريعة لفحص أمان الحساب، افتح التطبيق وانتقل إلى الأجهزة المرتبطة Linked Devices> ثم راجع أجهزة الكمبيوتر والمتصفحات المتصلة بحسابك.

إذا وجدت جهازا أو جلسة لا تعرفها، قم بتسجيل الخروج منها.

ويوصي واتساب بفحص الأجهزة المرتبطة بانتظام وإزالة أي جلسات غير مألوفة. وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون واتساب ويب على أجهزة العمل أو أجهزة الكمبيوتر المشتركة.

ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للاختراق؟


إذا تمكن شخص بالفعل من السيطرة على حساب واتساب، فإن إعادة تسجيل رقم الهاتف تمثل إحدى الخطوات الأساسية لاستعادة الحساب.

ووفقا لـ واتساب، يجب على المستخدم إدخال رمز التسجيل المكون من ستة أرقام والذي يصله عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية، وبمجرد إعادة تسجيل الرقم بنجاح، يتم تسجيل خروج الأجهزة الأخرى التي كانت تستخدم الحساب تلقائيا.

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