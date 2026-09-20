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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة مثيرة في واتساب على أندرويد.. تحدث فقط ودع التطبيق يكتب رسالتك

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لنظام أندرويد تتيح للمستخدمين إملاء الرسائل صوتيا وتحويل كلامهم مباشرة إلى نص قبل إرساله، بدلا من تسجيل رسالة صوتية وإرسالها إلى الطرف الآخر.

وتعمل الميزة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، بالاعتماد على حزمة لغة يتم تنزيلها وتخزينها محليا على الهاتف، ما يسمح بمعالجة الصوت على الجهاز نفسه.

واتساب يوسع دعم اللغات في النسخ الصوتية


يأتي تطوير الميزة الجديدة بعد أن بدأ واتساب في طرح حزم لغوية جديدة لميزة تحويل الرسائل الصوتية المستلمة إلى نص.

وبحسب تحديث واتساب بيتا لنظام أندرويد بالإصدار 2.26.37.5، أضاف التطبيق دعما للغات جديدة، من بينها الألمانية والفرنسية والإيطالية واليابانية، إلى جانب المزيد من تنويعات اللغة الإنجليزية.

ويتم تنزيل حزم اللغات على الجهاز، ما يسمح بإجراء عملية تحويل الصوت إلى نص دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، ودون إرسال التسجيلات الصوتية إلى خوادم خارجية.

ميزة تحويل الصوت إلى نص على واتساب

كيف تعمل ميزة تحويل الصوت إلى نص؟


رصد موقع WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 2.26.37.8 من واتساب لأندرويد، والمتاح عبر متجر Google Play.

وتضيف الميزة زرا جديدا داخل شريط كتابة الرسائل، يتيح للمستخدم التحدث بدلا من الكتابة، ليحول واتساب الكلام إلى رسالة نصية يتم إرسالها داخل المحادثة.

وعند استخدام الميزة للمرة الأولى، يعرض واتساب شاشة تعريفية قصيرة تشرح طريقة عملها، ثم يطلب من المستخدم اختيار اللغة التي سيتحدث بها.

بعد إتمام الإعداد، يدخل التطبيق في وضع الاستماع ويظهر داخل شريط المحادثة مؤشر "جار الاستماع...". ويمكن للمستخدم التحدث بشكل طبيعي، ثم الضغط على زر الإرسال بمجرد الانتهاء من تحويل الكلام إلى نص.

كما يمكن إلغاء التسجيل في أي وقت.

ومن المتوقع أن تعمل الميزة داخل المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات.

لماذا تحتاج الميزة إلى حزمة لغة؟


تعتمد ميزة الإملاء الجديدة على حزم اللغات نفسها المستخدمة في تحويل الرسائل الصوتية إلى نص.

وتتيح هذه الحزم معالجة التسجيل الصوتي محليا على الجهاز، ما يعني أن واتساب لا يحتاج إلى مشاركة التسجيل مع جهات خارجية قبل إرسال الرسالة.

كما يحافظ ذلك على توافق الميزة مع التشفير من طرف إلى طرف، ويضمن بقاء محتوى الرسالة على الهاتف حتى يقرر المستخدم إرسالها.

ويحتاج المستخدم إلى تنزيل حزمة اللغة مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يمكنه استخدام الميزة حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت.

أين سيظهر زر الإملاء؟


تخطط واتساب حاليا لوضع زر الميزة الجديدة داخل شريط كتابة الرسائل، لكن هذا التصميم قد يتغير قبل إطلاقها رسميا.

وسبق أن غير واتساب موقع اختصار البحث على أجهزة آيفون خلال مراحل الاختبار، إذ كان الزر في البداية أسفل الشاشة قبل نقله إلى الجزء العلوي في النسخة النهائية.

لذلك، قد يختلف الموقع النهائي لزر الإملاء عن مكانه الحالي في النسخة التجريبية.

ما الفرق بينها وبين الرسائل الصوتية؟


تسمح الرسائل الصوتية التقليدية للمستخدم بتسجيل صوته وإرساله إلى الطرف الآخر، الذي يستطيع الاستماع إليه لاحقا.

أما الميزة الجديدة فتعمل بطريقة مختلفة تماما، إذ تحول الكلام إلى نص مكتوب قبل الإرسال.

وبالتالي، لن يسمع المستلم صوت المرسل، بل سيصل إليه النص مثل أي رسالة عادية داخل المحادثة.

كما لن يظهر للمستلم أن الرسالة تم إنشاؤها باستخدام الصوت، وستبدو كرسالة نصية عادية.

وقد تكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يريدون إرسال رسائل بسرعة عن طريق التحدث، لكنهم لا يرغبون في إرسال تسجيل صوتي.

الميزة لا تزال قيد الاختبار


ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير حاليا على أجهزة أندرويد، ولم يتم تفعيلها حتى الآن لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة إتاحتها لعدد محدود من المستخدمين ضمن تحديث مستقبلي، تمهيدا لتوسيع نطاق طرحها لاحقا.

ولم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين.

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