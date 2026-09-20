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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع: قناة السويس أثبتت كفاءتها في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية

خلال مشاركة الفريق أسامة ربيع
خلال مشاركة الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في احتفالية اليوم البحري العالمي لعام 2026، والتي نظمتها قطاع النقل البحري بوزارة النقل تحت شعار «من السياسة إلى التطبيق: تعزيز التميز البحري»، بمحافطة الإسكندرية، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات، ومصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة عدد كبير من مسئولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا.

وخلال كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أهمية تجمع أطراف مجتمع النقل والشحن البحري لتبادل الرؤى حول التطورات والتحديات الراهنة في ظل المُتغيرات الجيوسياسية العميقة التي طرأت على الساحة الدولية والإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وامتدت تداعياتها إلى حركة الملاحة في قناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعامل مع تلك المُستجدات المُعقدة يتطلب طرح وتطبيق حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات البحرية، ورفع قدرتها على مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع الملاحي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة حرصت على التعامل مع التحديات المُختلفة بنهج متوازن يعتمد على تنفيذ سياسات مرنة وتطبيق استراتيجية طموحة تستهدف التحول إلى أحد أبرز الكيانات الاقتصادية العملاقة في صناعة النقل والخدمات البحرية من خلال توطين الصناعة البحرية وتوسع منظومة الخدمات البحرية.

وأكد الفريق ربيع أن الاضطرابات والمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية بشكل عام، ومجتمع التجارة بشكل خاص، برهنت على أهمية قناة السويس في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، ورسخت مكانتها الرائدة عالمياً، كما أثبتت بما لايدع مجالًا للشك عدم وجود طريق بديل ومستدام لقناة السويس، في ظل ما تتمتع به القناة من أعلى مستويات الأمان والسلامة البحرية، إلى جانب الخدمات البحرية المعاونة ذات الكفاءة العالية.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة أكد خلالها أن القناة آمنة وحركة الملاحة بها منتظمة وخدماتها تعمل بكفاءة ومرشديها على أعلى مستويات الأداء والجاهزية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التقارير الملاحية أظهرت تحسناً في معدلات الملاحة بالقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أغسطس الماضي عبور  1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 68.3 مليون طن، مُحققة إيرادات قدرها 567.1 مليون دولار، مقابل عبور 1070سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 45.2مليون طن، بإيرادات قدرها 326 مليون دولار خلال شهر أغسطس من العام الماضي، بنسب زيادة قدرها 27% في أعداد السفن، و 51.1% في الحمولات الصافية، و 56.7% للإيرادات.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت في قطع خطوات ثابتة نحو تنويع مصادر الدخل من خلال العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية عبر تطوير الترسانات والشركات التابعة، فضلاً عن عقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل و الانفتاح على الأسواق الدولية لتسويق منتجاتها من مُختلف الوحدات البحرية.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في استحداث حزمة من الخدمات البحرية التي من شأنها توفير متطلبات الشركاء وعملاء القناة من الخطوط البحرية أثناء عبور السفن، ومن أبرزها خدمات بناء وإصلاح السفن، وتموين السفن بالوقود، وخدمات الإسعاف البحري، وتبادل الأطقم البحرية، وغيرها من الخدمات.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى جهود الهيئة في تطوير عدد من الموانئ العربية والإفريقية، لافتًا في هذا الصدد إلى المشاركة في تطوير ميناء سرت وافتتاحه بعد 14 عاما من الإغلاق، علاوة على قيام أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بنمذجة ميناء رأس الخير السعودية، كما يجري التفاوض على نمذجة عدد 2 ميناء بدولة ناميبيا وتدريب دفعات من المرشدين وقباطنة القاطرات بها بالأكاديمية.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

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