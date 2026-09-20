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صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد بدران

كشفت تقارير صحفية، نقلها الإعلامي محمد طارق أضا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، عن رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وتأييد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، على خلفية قضية المنشطات.

المحكمة الفيدرالية السويسرية

ووفقًا لما تم تداوله، جاء قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بتأييد العقوبة الصادرة بحق رمضان صبحي، بعد الطعن الذي تقدم به اللاعب على قرار إيقافه من جانب الجهات المختصة، على خلفية اتهامه بتعاطي مادة محظورة.

وكان هاني زهران، محامي رمضان صبحي، قد كشف في وقت سابق عن آخر تطورات القضية وموقف المحكمة الفيدرالية السويسرية من الطعن الذي تقدم به اللاعب.

وأوضح زهران أن فريق الدفاع تقدم بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، إلا أن المحكمة لم تكن قد حددت موقفها من الطعن في ذلك الوقت، بسبب فترة الإجازات.

وأضاف محامي لاعب بيراميدز أن الحكم كان من الوارد صدوره خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لم تسمح بتقديم بعض الأدلة والشواهد خلال نظر القضية الخاصة بإيقاف رمضان صبحي.

وأشار زهران إلى أن عدم السماح بتقديم تلك الأدلة كان يمثل، من وجهة نظر فريق الدفاع، سببًا قويًا يمكن الاستناد إليه في الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

كما أوضح محامي رمضان صبحي أن قضية المنشطات الخاصة باللاعب تمثل الواقعة الأولى التي يلجأ فيها إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بهذا الشكل، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا بشأن نظر الطعن وقبوله.

وبحسب ما نقله محمد طارق أضا عن التقارير الصحفية، فإن رفض الطعن يعني استمرار عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بحق رمضان صبحي، في انتظار ما قد يصدر من تطورات جديدة بشأن القضية.

رمضان صبحي المنشطات حكم المحكمة نادي بيراميدز

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