عجلة القيادة اختلت.. انقلاب ميكروباص وإصابة 7 ركاب في مدينة 6 أكتوبر

أصيب 7 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مدينة 6 أكتوبر، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق الميكروباص، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق وإصابة 7 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.