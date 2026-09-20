محمود شوقي: بيراميدز يفسخ تعاقده مع رمضان صبحي بعد رفض الطعن

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد رفض الطعن المقدم منه على قرار إيقافه عن ممارسة كرة القدم حتى عام 2029.

وقال شوقي إن اللوائح تقضي بقيام نادي بيراميدز بفسخ تعاقده مع رمضان صبحي، في ظل استمرار قرار إيقاف اللاعب، مؤكدًا أن العقوبة تمنعه من ممارسة كرة القدم خلال فترة الإيقاف.

وأضاف الناقد الرياضي أن رمضان صبحي سيكون ممنوعًا من ممارسة أي نشاط رياضي، أو تولي أي عمل إداري، وكذلك التدريب داخل أي منشأة رياضية حتى عام 2029.

وأشار محمود شوقي إلى أن أي جهة تخالف اللوائح والتعليمات وتسمح للاعب بالتدرب داخل منشآتها الرياضية، ستكون معرضة لعقوبات وفقًا للقواعد المنظمة



