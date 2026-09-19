راية تخالف القانون.. بيراميدز يشكو حكم مباراة الشرقية إنبي رسمياً

تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم إبراهيم محمد الذي أدار مباراة الفريق أمام الشرقية إنبي في بطولة الدوري بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في حق النادي وقراراته السيئة هو ومعاونوه والتي كادت أن تفسد المباراة وأن تكون سببا في خسارة الفريق لنقاط مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

بيراميدز يتحرك ضد الحكم إبراهيم محمد

وعدد النادي في شكواه أخطاء الحكم ومعاونوه والتي تمثلت في قرارات عكسية وإنذارات عديدة بلا أي سبب، وكذلك محاولات حكم الراية المساعد لإفساد فرصة الهدف الثاني بمخالفة القانون ورفع راية التسلل دون انتظار اكتمال الهجمة.

كما شدد النادي في خطابه على أن الحكم احتسب لمسة يد من انفراد كامل بالمرمى على يوسف أوباما رغم أن الكرة ارتطمت في رأسه وكان حامل الراية قريبا من اللعبة ولم يشر له بأ ي خطأ، ولم يعط اللاعب فرصة لاستكمال اللعب وتسجيل هدف محقق ثم مراجعة الفار.

كما تغاضى الحكم عم احتساب ركلة جزاء واضحة تماما لصالح بيراميدز واللعبة كانت أمام الحكم لمسة يد واضحة خارج الجسم داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها والأغرب أن حكم الفار أكد القرار رغم وضوح اللعبة.

واحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء ضد وليد الكرتي رغم أن اللاعب أبعد الكرة وكانت واضحة وعوقب اللاعب بكارت غير صحيح، وعليه نطلب إلغاء تلك البطاقة لعدم صحتها.

وطالب النادي في شكواه أن براعي اتحاد الكرة ولجنة الحكام أن نادي بيراميدز يتصدر قمة جدول الدوري منذ انطلاق البطولة حتى الآن، ومن قواعد العدالةوالمساواة في المنافسة فإن النادي يستحق من لجنة الحكام أن يدير مبارياته حكاما من النخبة والقائمة الدولية مثل باقي المنافسين المباشرين على اللقب.