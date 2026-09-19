معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

كشف الإعلامي كريم رمزي عن استعدادات معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في مباراة القمة المقبلة، مشيرًا إلى أن المدير الفني يدرس الاعتماد على طريقة لعب جديدة.

وقال كريم رمزي في تصريحات إعلامية: «معتمد جمال سيفاجئ الأهلي في مباراة القمة بطريقة لعب جديدة، وهي خطة 4-4-2 للتغلب على الغيابات في مركز الجناح».

وأوضح أن معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب في ظل الغيابات التي يعاني منها الزمالك في مركز الجناح، على أن يعتمد على خطة 4-4-2 خلال مواجهة الأهلي.

موعد مباراة القمة المقبلة

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وسط اهتمام كبير بالتشكيل وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها كل مدير فني، خاصة مع أهمية المواجهة للفريقين.