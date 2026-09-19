جيمس ميلنر يكشف سر تفوق محمد صلاح : كان مهووسًا بتحسين نفسه

تحدث الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب ليفربول السابق، عن المصري محمد صلاح، نجم الفريق، كاشفًا عن جانب من شخصيته وطريقة عمله خلال فترة وجودهما معًا في صفوف الريدز.

وقال ميلنر في تصريحات تلفزيونية عن محمد صلاح: «كان مهووسًا بتحسين نفسه، لقد كان متواضعًا بما يكفي لطرح الأسئلة وطلب الآراء».

وأضاف: «كان دائم البحث بشأن ما يمنحه الأفضلية، سواء كان ذلك في جوانب الاستشفاء البدني أو اللياقة، أو حتى قضاء الوقت في الصالة الرياضية للتدرب على الركلات».

وأشاد ميلنر بعقلية صلاح ورغبته المستمرة في التطور، موضحًا أن حرصه على التفاصيل والعمل على تحسين مختلف جوانب أدائه كان من الأمور التي ميزته خلال مسيرته مع ليفربول.

وتأتي تصريحات ميلنر لتسلط الضوء على الجانب الاحترافي في شخصية محمد صلاح، وحرصه المستمر على تطوير مستواه داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس على مسيرته مع ليفربول والإنجازات التي حققها مع الفريق.