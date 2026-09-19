موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة مباراة جديدة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء يوم السبت، وذلك ضد خصمه فريق إشبيلية على ملعب الأخير قبل فترة التوقف الدولي.



ويستضيف ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، موسم 2026/27.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة، في حين أن إشبيلية لديه 13 نقطة حيث يحتل المركز الخامس.



ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة حالة الزخم التي تتمتع بها حاليًا كتيبة هانز فليك قبل فترة التوقف الدولي القادم.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بعدما حقق فوزًا ممتعًا على راسينج سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو".

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.