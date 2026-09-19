قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

تتزايد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع دعوات إلى إبطاء تطويره وفرض رقابة أكثر صرامة. وبينما يحذر موظفون سابقون وخبراء من احتمال فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة، يرى آخرون أن بعض السيناريوهات الكارثية لا تزال افتراضية ولا تستند إلى أدلة حاسمة. في المقابل، تكشف تقارير حديثة عن مخاطر قائمة بالفعل، من بينها التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات.

تحذيرات من فقدان السيطرة

حذر موظف سابق في شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي من أن فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة قد يعني «أننا جميعًا قد نموت». ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تطوير أنظمة أكثر استقلالية وقدرة على اتخاذ القرارات بعيدًا عن الرقابة البشرية.

دعوات إلى إبطاء التطوير

اقترح رئيس شركة «أنثروبيك» إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وحظيت دعوته بدعم أسماء بارزة، من بينها سام ألتمان وإيلون ماسك. ويستند مؤيدو هذا التوجه إلى ضرورة منح الباحثين والجهات التنظيمية وقتًا كافيًا لتقييم المخاطر ووضع قواعد للسلامة.

لكن باحثًا بريطانيًا حذر من تحويل الخوف إلى ذريعة لاحتكار التكنولوجيا أو تقييد الوصول إليها لصالح عدد محدود من الشركات والدول. ووفق هذا الرأي، ينبغي أن تركز الضوابط على تقليل المخاطر، من دون أن تتحول إلى وسيلة لإقصاء المنافسين أو الحد من الابتكار.