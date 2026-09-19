كواليس مثيرة في القائمة الدولية للحكام.. تحركات بشأن نجلي الغندور

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة بشأن القائمة الدولية للحكام، والمقرر الإعلان عنها مطلع شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى وجود تحركات من جانب جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام، بشأن ترشيح نجله خالد جمال الغندور، إلى جانب نجل شقيقه أحمد الغندور، للتواجد ضمن القائمة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن خالد جمال الغندور يعد من الحكام المميزين، موضحًا أن المعلومات الواردة إليه تشير إلى رغبة جمال الغندور في ترشيح نجله للعمل حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، خلفًا لمحمود عاشور.

وأضاف أن هناك رغبة أيضًا في إدراج أحمد الغندور ضمن حكام الساحة، رغم أن الأخير لم يتولَّ إدارة سوى مباراة الجونة والمقاولون العرب.

وأشار إلى وجود حالة من اللوم والعقاب الداخلي لأحمد الغندور، على خلفية إدارته مباراة الجونة والمقاولون العرب، متسائلًا عن مدى إمكانية موافقة عصام عبد الفتاح على وجوده ضمن القائمة الدولية للحكام.

وأوضح أن القائمة الدولية للحكام من المنتظر الإعلان عنها مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه الترشيحات النهائية والأسماء التي سيتم اعتمادها.